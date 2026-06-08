СПбГУ запустит магистратуру по креативной экономике со Звуком и Сбером

Санкт-Петербургский государственный университет откроет магистерскую программу «Управление проектами в креативной экономике». Она создана совместно с музыкальным сервисом Звук, Центром иммерсивных решений Сбера и Центром технологий СберМаркетинга.

О старте программы на Петербургском международном экономическом форуме объявил директор Школы креативной экономики СПбГУ Данил Толмачёв. По его словам, новая магистратура будет готовить специалистов, способных превращать творческие идеи в проекты и бизнес.

Я много работаю с креативными индустриями, и в какой-то момент стало очевидно: они должны приносить прибыль. Именно поэтому в названии программы есть слово «экономика» — это не украшение, а суть. Мы готовим не теоретиков, а специалистов, которые умеют превращать идеи в проекты и бизнес вместе с теми, кто уже это делает.

Учебный план построен вокруг реальных задач креативных индустрий. Студенты будут изучать управление коммуникациями и брендом в цифровой среде, работу с аудиторией и пользовательским опытом, создание и продвижение цифровых продуктов, аудиопроизводство, финансовый анализ и управление проектами.

Отдельное направление обучения посвятят запуску собственных проектов и стартапов. Оно рассчитано на студентов, которые хотят не только работать в креативных индустриях, но и создавать собственные продукты на стыке контента, технологий и цифровых платформ.

Всего в учебный план вошли 24 дисциплины. Семь из них разработали индустриальные партнёры, 13 — преподаватели СПбГУ, ещё четыре курса создали совместно.

Генеральный директор музыкального сервиса Звук Артём Лебедев отметил, что креативная экономика всё сильнее связана с технологиями. По его словам, индустрии нужны специалисты, которые понимают ИИ, цифровые платформы, экономику внимания и умеют превращать контент в продукт.

После завершения обучения выпускники смогут работать в медиа, культуре, аудиоиндустрии, цифровых платформах, продуктовых командах и спецпроектах медиахолдингов. Также программа рассчитана на тех, кто планирует запускать собственные стартапы в креативной экономике.

Звук — российский музыкальный сервис, доступный по подписке СберПрайм. В его каталоге представлены треки, подкасты, аудиокниги, эксклюзивные плейлисты и детский раздел. Сервис развивает персональные рекомендации и проекты на стыке музыки, технологий и пользовательского опыта.

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