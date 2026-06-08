System 108 проведёт необычную дневную вечеринку в Москве

Московский электронный лейбл System 108 отметит 11-летие дневным фестивалем в ДК «Альфа Кристалл». Событие пройдёт 13 июня и начнётся в 14:00.

© Предоставлено пресс-службой

Организаторы называют мероприятие дейтаймом — так в клубной культуре обозначают вечеринку, которая проходит днём, а не ночью. На площадке откроют три сцены с разными направлениями электронной музыки: от танцевального хауса и техно до более экспериментального клубного звучания.

Основную сцену займут резиденты System 108 и другие электронные музыканты. Среди них — электронный музыкант и продюсер Kito Jempere, диджей и продюсер Kovyazin D, автор электронной музыки Biicla, диджей Errortica, дуэт Simple Symmetry, работающий с танцевальной электроникой, и минский хард-техно-проект Police in Paris.

Также в программе заявлены диджеи и электронные артисты Alyness, Arash & Quasar, Bad Zu, Dominique Mara, Eostra, Mashkov, Sputnik, The Dawless и Wasta. Они представят разные оттенки современной клубной музыки — от энергичных танцевальных сетов до более мрачного и экспериментального звучания.

Отдельную сцену подготовит TRV Records — объединение молодых электронных артистов, которые начинали с публикации треков в интернете и постепенно сформировали вокруг себя собственное музыкальное сообщество. В этой части программы пройдут лайв-выступления и диджей-сеты #Keyoo, Blod Blaer, Daily Lair, Dexey!, Ivycraft, Onda Andar, Cry4me и других участников новой электронной сцены.

Третья сцена получила название «шизич». Там выступят диджеи и электронные артисты Bevissthet, DJ Hot Wife, Dirty Monk, Ira Bespalova, Lapti и Пушш. Билеты доступны на сайте System 108.

System 108 — московский музыкальный лейбл и команда организаторов, работающая с 2015 года. Проект выпускает электронную музыку, проводит вечеринки, фестивали и другие клубные события в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а также объединяет музыку с модой, визуальным искусством и видео-артом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Сюткин в храме, Кадышева на стадионе, Канье в Грузии: концерты и фестивали июня