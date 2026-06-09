Молодые россияне почти не поют народные песни за столом

ВЦИОМ провёл исследование о песнях, которые россияне поют вместе с родными, друзьями и близкими во время застолий, встреч в компании или отдыха на природе. О совместном исполнении песен рассказали 47% участников исследования. Ещё 36% россиян заявили, что обычно не поют песни вместе с близкими, а 17% затруднились ответить.

© Сгенерировано нейросетью

Самыми популярными оказались народные песни. Их назвали 27% опрошенных. В эту категорию вошли в том числе композиции из репертуара Надежды Кадышевой, Надежды Бабкиной и Пелагеи. Среди россиян 45–59 лет народные песни выбирают заметно чаще — 43%, тогда как среди молодёжи 18–24 лет таких только 3%.

На втором месте оказались патриотические песни. Их поют 16% россиян. В качестве примеров участники опроса называли «Катюшу», «День Победы» и песни группы «Любэ». Среди респондентов 45–59 лет этот вариант выбрали 22%.

Советскую эстраду назвали 13% опрошенных. В эту категорию попали песни Аллы Пугачёвой, Муслима Магомаева и Софии Ротару. Советский и российский рок выбрали 12% участников исследования: среди примеров были песни «Кино», «Аквариума», Nautilus Pompilius и ДДТ.

Российскую эстраду во время застолий и отдыха поют 9% россиян. К этой категории авторы исследования отнесли песни Валерия Меладзе, Григория Лепса и молодого рэпера Macan. Шансон, включая композиции Александра Розенбаума и Михаила Круга, назвали 4% респондентов. Русский рэп и хип-хоп выбрал только 1% участников опроса.

Среди молодёжи 18–24 лет самый популярный ответ — «не пою песни». Такой вариант выбрал 36% участников этой возрастной группы. Народные песни среди молодых респондентов поют 3%, патриотические — 12%, советский и российский рок — 11%, российский рэп и хип-хоп — 2%.

Отдельный блок исследования был посвящён искусственному интеллекту в музыке. Почти половина россиян — 48% — считают, что песни о важных ценностях и темах не должны создаваться с помощью ИИ, потому что для них нужен живой жизненный опыт. Ещё 31% допускает использование нейросетей, но только под контролем человека. 15% не видят проблемы в таких композициях, если они находят отклик у слушателей.

О результатах исследования пишет «Коммерсант». Опрос проводился в мае среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения. Организация проводит социологические исследования, опросы и анализ общественных настроений в России.

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