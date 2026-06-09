«Пикник Афиши» объявил четвёртую волну артистов с Markul и Saluki

Фестиваль «Пикник Афиши» объявил четвёртую волну артистов. Новыми участниками программы стали рэперы Saluki и Markul, электронное объединение «Станция метро Горьковская», проект «Мальбэк», Борис Редволл и певица Исаева.

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Saluki и Markul станут хедлайнерами совместного шоукейса лейблов «ФРВРД Музыка» и «Карнавал Запись». В него войдут выступления 18 артистов, а сама программа продлится два часа. Организаторы описывают шоукейс как отдельную музыкальную вселенную, оформленную в духе луна-парка.

Электронную сцену возглавит объединение «Станция метро Горьковская» из Нижнего Новгорода. Музыканты подготовят сет с ломаным ритмом и тяжёлым басовым звучанием.

Ранее в программе «Пикника Афиши» уже были заявлены певец Золото, группа «Браво», которая выступит с Валерием Сюткиным, а также другие артисты российской поп-, рок- и электронной сцены.

«Пикник Афиши» — один из самых известных летних музыкальных фестивалей в России. В разные годы на нём выступали российские и зарубежные артисты, а программа объединяла концерты, городские развлечения, фудкорт и семейные активности.

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