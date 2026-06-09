Киркоров предложил снять фильм об Алле Пугачёвой
Филипп Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачёвой. По словам певца, артистка достойна байопика, который соответствовал бы масштабу её личности.
Киркоров считает, что в музыкальной культуре страны почти не было фигур такого уровня. Он сравнил Пугачёву с Муслимом Магомаевым и отметил, что она полвека оставалась певицей номер один. Певец также напомнил, что десять лет был связан с Пугачёвой брачными узами и видел её жизнь изнутри, а не со стороны.
Я видел, как она живёт, каким людям она помогала — молодым, творческим артистам. Сколько у неё было проектов для продвижения молодых талантов, в том числе «Рождественские встречи».
Киркоров назвал творчество Пугачёвой золотым наследием музыки, на котором выросло не одно поколение, передаёт News.ru.
Алла Пугачёва — народная артистка СССР, певица и актриса. В её репертуаре — песни «Миллион алых роз», «Арлекино», «Позови меня с собой», «Айсберг» и другие известные композиции. Сейчас артистка живёт за границей. Филипп Киркоров был женат на Пугачёвой с 1994 по 2005 год.
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