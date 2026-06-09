Киркоров предложил снять фильм об Алле Пугачёвой

Филипп Киркоров предложил снять биографический фильм об Алле Пугачёвой. По словам певца, артистка достойна байопика, который соответствовал бы масштабу её личности.

© Соцсети Филиппа Киркорова

Киркоров считает, что в музыкальной культуре страны почти не было фигур такого уровня. Он сравнил Пугачёву с Муслимом Магомаевым и отметил, что она полвека оставалась певицей номер один. Певец также напомнил, что десять лет был связан с Пугачёвой брачными узами и видел её жизнь изнутри, а не со стороны.

Я видел, как она живёт, каким людям она помогала — молодым, творческим артистам. Сколько у неё было проектов для продвижения молодых талантов, в том числе «Рождественские встречи».

Киркоров назвал творчество Пугачёвой золотым наследием музыки, на котором выросло не одно поколение, передаёт News.ru.

Алла Пугачёва — народная артистка СССР, певица и актриса. В её репертуаре — песни «Миллион алых роз», «Арлекино», «Позови меня с собой», «Айсберг» и другие известные композиции. Сейчас артистка живёт за границей. Филипп Киркоров был женат на Пугачёвой с 1994 по 2005 год.

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