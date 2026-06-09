Раскрыт саундтрек новой ритм-игры от создателей Guitar Hero

Разработчики новой музыкальной игры Stage Tour раскрыли первые песни из саундтрека. Проект студии RedOctane Games, над которым работают бывшие участники команд Guitar Hero и DJ Hero, выйдет осенью на ПК и консолях.

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Stage Tour будет ритм-игрой с гитарным контроллером. В таких проектах игрок держит пластиковую гитару с кнопками и нажимает их в такт музыке, следя за подсказками на экране. Чем точнее он попадает в ритм, тем лучше звучит виртуальное выступление.

Среди уже раскрытых композиций:

— Square Hammer шведской рок-группы Ghost;

— коллаборация немецкой группы Electric Callboy и японского метал-проекта Babymetal «RATATATA»;

— хит Red Hot Chili Peppers «Dani California»;

— фанковый рок-трек «Get The Funk Out» группы Extreme;

— солнечная гитарная песня «Island In The Sun» группы Weezer;

— индустриальный метал-трек «Terminal Oscillator» группы Static-X;

— инди-рок-композиция «Mimi’s Delivery Service» канадской группы Good Kid.

Разработчики называют опубликованный список только первой частью будущего саундтрека. В игре также появятся режимы для микрофона и барабанных контроллеров, чтобы пользователи могли играть в формате виртуальной группы.

Для Stage Tour разработают отдельный игровой инструмент, созданный совместно с производителем гитар Gibson и его дочерней маркой Kramer Guitars. В самой игре появятся копии нескольких моделей Gibson, а также виртуальная версия магазина Gibson Garage в Нэшвилле.

Команда Stage Tour представила новый трейлер проекта во время выставки IGN Live, сообщает Louder. Руководитель проекта Алекс Джеффрис заявил, что цель разработчиков — не просто вернуть жанр ритм-игр, но и сделать его лучше, чем раньше.

Серия Guitar Hero вышла в 2005 году и стала одним из главных игровых феноменов второй половины нулевых. Игроки исполняли известные рок- и метал-композиции на специальном контроллере в форме гитары. В саундтреки разных частей входили песни Aerosmith, Sex Pistols, Slipknot, Black Sabbath, Alice Cooper, Metallica и других групп.

В 2008 году Guitar Hero стала первой консольной игровой франшизой, заработавшей более $1 млрд в розничных продажах. Позже серия столкнулась с перенасыщением рынка: с 2008 по 2010 год вышло 13 новых проектов, после чего интерес к ней заметно снизился. Последняя крупная часть, Guitar Hero Live, вышла в 2015 году, но не смогла вернуть прежний успех.

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