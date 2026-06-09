Ёлка раскрыла свою главную слабость на сцене

Певица Ёлка призналась, что иногда подсматривает слова песен во время выступлений. По словам артистки, у неё давно есть сложности с запоминанием текстов.

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Ёлка рассказала, что плохая память на слова мешала ей ещё во время презентации дебютного альбома «Город обмана». Пластинка вышла в 2005 году и принесла певице широкую известность. Особенно сложными для артистки были песни Влада Валова с большим количеством текста и похожим началом куплетов.

У Влада ещё всегда трёхкуплетная форма, куплеты начинаются с одной и той же строчки, а потом у меня в голове ломался рандомайзер: «Что сейчас петь?» — страшно было, кошмар.

Ёлка призналась, что не сразу разрешила себе пользоваться пюпитром на сцене, но теперь считает это правильным решением. По словам певицы, даже два четверостишия новой песни не всегда получается выучить за полгода, сообщает «Сноб».

Артистка также отметила, что сейчас много времени проводит в студии и может работать над музыкой в более спокойном темпе. Ёлка объяснила, что хочет делать простые, честные и внимательные к деталям песни — такие, какие сама хотела бы услышать от любимых артистов.

Ёлка — певица, настоящее имя Елизавета Иванцив. Широкую известность ей принесли песни «Город обмана», «Прованс», «На большом воздушном шаре», «Около тебя» и другие композиции.

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