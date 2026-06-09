В фильме Мадонны в поддержку альбома снялись Бенедикт Камбербэтч и Кейт Мосс

Американская поп-звезда Мадонна выпустила короткометражный фильм Confessions II — The Film, снятый к её будущему альбому Confessions II. В проекте появились Сабрина Карпентер, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Мосс и другие звёзды.

© Соцсети Мадонны

Мировая премьера 14-минутного фильма прошла 5 июня на фестивале Tribeca в Нью-Йорке. 8 июня ролик вышел на YouTube. В проекте также появились актрисы Джулия Гарнер, Гвендолин Кристи и Одесса Эй’зион, актёр Ричард Э. Грант, певицы Shygirl и Arca, диджей и продюсер Honey Dijon, дочь Мадонны Лурдес Леон, а также футболисты «Челси» Коул Палмер и Жоао Педро, пишет NME.

В Confessions II — The Film попало шесть песен с нового альбома Мадонны: I Feel So Free, Good For The Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria и Read My Lips, записанная с Feid. По сюжету Мадонна сначала оказывается за кулисами вместе с командой женских роботов, затем перемещается в лес, попадает в аварию по дороге на рейв и устраивает импровизированную вечеринку в туалете ночного клуба.

Confessions II выйдет 3 июля и станет 15-м студийным альбомом Мадонны. Пластинку называют духовным продолжением альбома Confessions on a Dance Floor, вышедшего в 2005 году. Над новым релизом певица снова работала с продюсером Стюартом Прайсом.

Мадонна — американская певица, автор песен, актриса и одна из самых влиятельных поп-артисток в истории. Она начала карьеру в начале 1980-х и стала мировой звездой благодаря хитам Like a Virgin, Material Girl, La Isla Bonita, Vogue, Frozen, Music и Hung Up. За десятилетия на сцене Мадонна не раз меняла музыкальный стиль и визуальный образ, повлияла на поп-культуру, моду и музыкальные клипы, а также получила неофициальный титул «королевы поп-музыки».

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