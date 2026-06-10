В России стартовал фолк-проект с песнями на шести языках

Музыкальный лейбл ON Лейбл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустил проект «Источник. Новое звучание традиции». Старт состоялся 10 июня, в преддверии Дня России.

© Предоставлено организаторами

По словам организаторов, проект объединяет молодых музыкантов, работающих с традиционной культурой регионов страны. В его рамках выйдут восемь песен и клипов — на русском, татарском, черкесском, коми-пермяцком, удмуртском и чувашском языках. Синглы будут публиковаться еженедельно с 10 июня по 27 июля. К 22 августа, Дню Государственного флага России, все треки соберут в единый плейлист, который будет выпущен на музыкальных стримингах.

Авторы делают акцент на стилизации, а не реконструкции: песни ориентированы на молодую аудиторию. Генеральный директор ON Лейбл Надежда Бойчевски объяснила концепцию: «В нашей стране много артистов, которые пишут современную музыку, опираясь на традиции своих предков, они искренне актуализируют фолк и делают по-настоящему самобытную музыку. Мы рады помочь им найти своего слушателя».

Проект открыла коллаборация MATANYA и Oligarkh с треком «Веснянка». Среди других участников — группы Myst, Post-dukes, OYME, hodila izba, «Один в оленьем парке», а также певица Beku.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Топ-8 современных этноартистов: AY YOLA, Otyken и Zventa Sventana