Рудковская нашла виновных в провальном номере Гнома Гномыча с Биланом

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала критику выступления своего сына Александра Плющенко на премии канала RU.TV. 13-летний фигурист вышел на сцену вместе с Димой Биланом 21 мая.

© Соцсети Яны Рудковской

Юный спортсмен повторил номер своего отца Евгения Плющенко, который в 2008 году выступал на «Евровидении» вместе с Биланом. Тогда фигурист танцевал на искусственном льду, пока певец исполнял песню Believe. Номер помог России одержать первую в истории победу на «Евровидении» — пока она остаётся единственной для страны.

Выступление Плющенко-младшего вызвало насмешки в соцсетях. Пользователи критиковали движения юного фигуриста и советовали ему сменить вид спорта.

Рудковская заявила, что причиной неудачного номера стало некачественное покрытие. По словам продюсера, для выступления её сына использовали пластиковый лёд стоимостью около 20 тыс. рублей. Части покрытия разъезжались, поэтому главной задачей фигуриста было не упасть.

Компания RU.TV была в шоке, и мы были в шоке. Мы решили отменить этот номер. Но продюсер премии очень переживал и очень хотел. Саша вышел, и пазлы стали расходиться, его задача была просто не упасть.

Рудковская также отметила, что организаторы допустили несколько ошибок при подготовке номера. По её словам, Александру Плющенко стоило выступать первым, потому что после номера певицы Ханны на покрытие попали блёстки. Кроме того, у команды не было времени закрепить пластиковый лёд, а смазка с него ушла.

После этого Рудковская решила, что её сын больше не будет участвовать в подобных мероприятиях. Продюсер добавила, что сейчас ей предложили подготовить более качественное покрытие с креплениями для повторного выступления. Дима Билан поддержал её слова и подтвердил, что ситуация на сцене была сложной, сообщает ОСН.

На премии «РУ.ТВ» Билан исполнял песню «Гладиатор» в центре сцены, а Плющенко-младший катался вокруг него на пластиковом льду. Пользователи в соцсетях раскритиковали хореографию, прыжки и общий уровень катания фигуриста. Один из комментаторов сравнил номер с «танцем одинокого пельменя в кастрюле». Билан после критики поддержал своего крестника, а Евгений Плющенко опубликовал видео о качестве синтетического льда.

Александр Плющенко — 13-летний фигурист, сын продюсера Яны Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В мае стало известно, что спортсмен получил разрешение выступать за сборную Азербайджана. В соцсетях Плющенко-младший также известен под прозвищем Гном Гномыч.

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