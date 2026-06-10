Известный продюсер назвал кандидата от России на «Интервидение»

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что Филипп Киркоров мог бы представить Россию на международном конкурсе «Интервидение».

© Соцсети Виктора Дробыша

По мнению Дробыша, народный артист России хорошо разбирается в международных музыкальных конкурсах и был бы сильным кандидатом для участия. Такое мнение продюсер высказал в разговоре с РИА Новости.

Киркоров представлял Россию на «Евровидении» в 1995 году. Артист выступил с песней «Колыбельная вулкану» и занял 17-е место. Позже певец неоднократно участвовал в подготовке конкурсантов из разных стран как автор песен, наставник и продюсер.

Недавно Киркоров снова оказался в центре обсуждений из-за международного конкурса. После победы Болгарии на «Евровидении-2026» артист заявил, что его команда была причастна к подготовке выступления певицы DARA. Позже Киркоров пояснил, что помог привлечь инвестора, который профинансировал возвращение Болгарии на конкурс.

При этом сама DARA уточнила, что артист не участвовал в создании номера или песни Bangaranga, но поблагодарила его за поддержку. Автор композиции Кристиан Тарча также заявил, что Киркоров не имел отношения к песне.

«Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдёт в Саудовской Аравии.

Филипп Киркоров — народный артист России, певец и продюсер. В его репертуаре — песни «Цвет настроения синий», «Снег», «Жестокая любовь», «Единственная моя» и другие композиции.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Виктор Дробыш объяснил, почему не берёт деньги за песни