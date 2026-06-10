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Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение»

Анастасия Басина

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что Филипп Киркоров мог бы представить Россию на международном конкурсе «Интервидение».

Известный продюсер назвал кандидата от России на «Интервидение»
© Соцсети Виктора Дробыша

По мнению Дробыша, народный артист России хорошо разбирается в международных музыкальных конкурсах и был бы сильным кандидатом для участия. Такое мнение продюсер высказал в разговоре с РИА Новости.

Киркоров представлял Россию на «Евровидении» в 1995 году. Артист выступил с песней «Колыбельная вулкану» и занял 17-е место. Позже певец неоднократно участвовал в подготовке конкурсантов из разных стран как автор песен, наставник и продюсер.

Недавно Киркоров снова оказался в центре обсуждений из-за международного конкурса. После победы Болгарии на «Евровидении-2026» артист заявил, что его команда была причастна к подготовке выступления певицы DARA. Позже Киркоров пояснил, что помог привлечь инвестора, который профинансировал возвращение Болгарии на конкурс.

При этом сама DARA уточнила, что артист не участвовал в создании номера или песни Bangaranga, но поблагодарила его за поддержку. Автор композиции Кристиан Тарча также заявил, что Киркоров не имел отношения к песне.

«Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году на площадке Live Арена в Москве. Россию на конкурсе представлял певец Shaman, а победителем стал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдёт в Саудовской Аравии.

Филипп Киркоров — народный артист России, певец и продюсер. В его репертуаре — песни «Цвет настроения синий», «Снег», «Жестокая любовь», «Единственная моя» и другие композиции.

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