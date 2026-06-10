В России запустили конкурс для региональных музыкальных лейблов

Сервис музыкальной дистрибуции Pulse. запустил всероссийский конкурс «Пульс. Регионов» для поддержки региональных музыкальных лейблов. Победители получат по 1 млн рублей на развитие проектов.

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Участвовать в конкурсе могут как начинающие лейблы из регионов, так и команды, у которых уже есть собственный каталог релизов. Главное условие — понятная концепция, подтверждённый план релизов и желание развивать музыкальную индустрию в своём городе или регионе.

Заявки принимаются с 8 июня по 16 августа 2026 года на сайте проекта. Участникам нужно заполнить анкету, рассказать о концепции лейбла, составе команды, целях, простой финансовой модели и планах на грант в случае победы.

После первичного отбора участники представят свои проекты онлайн. Победителей выберут эксперты музыкальной индустрии, среди которых лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров, основатель фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин, директор Universal University и Центра креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде и другие специалисты.

Лейблы-победители получат по 1 млн рублей на развитие. Кроме того, они смогут присоединиться к образовательной программе с вебинарами от BandLink, познакомиться с экспертами индустрии и заключить контракты на эксклюзивную дистрибуцию.

Организаторы отмечают, что в России за последние годы вырос интерес к региональным музыкальным сценам. Конкурс должен помочь локальным командам развивать артистов и продакшн без необходимости переезда в Москву.

Pulse. — сервис музыкальной дистрибуции, который работает с независимыми артистами и лейблами. Проект помогает музыкантам выпускать релизы на цифровых площадках и развивать присутствие в музыкальной индустрии.

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