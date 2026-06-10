Армянский артист использовал ИИ, чтобы спеть женским голосом, и стал звездой

Sayan — «Мальборо»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
«Мальборо» — поп-трек Sayan, который вышел 10 апреля 2026 года. В песне артист соединяет флирт, армянский колорит, лёгкую браваду и припев, который быстро разошёлся по коротким видео. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Sayan — «Мальборо»: текст песни
Мисс, моя милая мадам, я немного пьян (но в хлам)
Закури-ка Marlboro, позови армян (армяни здесь)
Да, я такой парнишка, весь из себя (ой-вай)
Люблю дорогую жизнь и много деньжат (да)
Хочешь — улетим в Париж или на юга (куда-нибудь)
Хочешь — можем прокатиться и до меня (ну и домой)
Я, конечно, кавалер, но не забывай (нет)
Что могу и нагрубить — я же грубиян
Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала (пистолет и так дальше)
С тобой все хотят, но ты так устала
Тебе нравится мой вайб и моё начало
И поэтому ты мне сказала
Забери меня и прикури Marlboro
От твоих духов сердце растаяло
По-любому нам солнца не хватало
Ночь покороче, и дня с тобой мало нам
Забери меня и прикури Marlboro
От твоих духов сердце растаяло
По-любому нам солнца не хватало
Ночь покороче, и дня с тобой мало нам
Акку-акку-аккуратненько опьянел
Твои преступные глаза — просто беспредел (что она творит?)
Ай, какая мурка — таких, наверное, нет (точно)
Хулиганская баллада и револьвер
Вай-вай, даже не мечтай (да ты чё?)
Тебе меня не обмануть, так что не играй
Я, конечно, кавалер, но не забывай (нет)
Что могу и нагрубить — я же грубиян
Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала
С тобою все хотят, но ты так устала
Тебе нравится мой вайб и моё начало
И поэтому ты мне сказала
Забери меня и прикури Marlboro
От твоих духов сердце растаяло
По-любому нам солнца не хватало
Ночь покороче, и дня с тобой мало нам
Забери меня и прикури Marlboro
От твоих духов сердце растаяло
По-любому нам солнца не хватало
Ночь покороче, и дня с тобой мало нам
Sayan — «Мальборо»: история создания
«Мальборо» вышла как отдельный сингл Sayan 10 апреля 2026 года. Настоящее имя артиста — Армен Есаян. Он сам выступил автором песни и продюсером записи, поэтому трек держится на его собственной манере: лёгкой, разговорной и построенной вокруг фраз, которые удобно подхватывать в коротких видео.
В треке используются ровный поп-бит, лёгкая танцевальная основа и короткий припев, рассчитанный на быстрое запоминание. Аранжировка не перегружена деталями: она держит темп, оставляет место голосу Sayan и поддерживает южный, почти застольный вайб песни.
Одна из самых необычных деталей записи — женский вокальный фрагмент в припеве. Это не приглашённая певица, а голос самого Sayan, обработанный с помощью ИИ. В треке много реплик, обращённых к девушке, а женская партия делает припев более игривым. Песня начинает звучать не только как монолог артиста, но и как взаимный флирт.
Текст «Мальборо» построен на разговорных фразах, лёгкой браваде и армянском колорите. В песне появляются обращения «мисс» и «милая мадам», обещания улететь в Париж или на юга, а также строчка «позови армян». Такие детали легко превращаются в короткий фрагмент для ролика: песню удобно обыгрывать жестом, танцем или шуткой.
Sayan — «Мальборо»: интересные факты
Sayan родился в 2004 году в Шуше — городе в Нагорном Карабахе. Когда Армену Есаяну было полтора года, семья переехала в Саратов. Музыкой артист начал заниматься рано: первую песню сочинил ещё в детстве, а в 2021 году стал активно выпускать треки под нынешним псевдонимом.
В 16 лет Есаян познакомился с продюсером Андреем Гаспаром и переехал в Москву. Сам Sayan называл Гаспара названым братом и человеком, который помог ему на раннем этапе профессионального пути. Позже важную роль в карьере артиста сыграл Bahh Tee: продюсер и основатель Lotus Music подписал Sayan на свой лейбл.
Sayan — «Мальборо»: клип
У песни есть официальный клип. Режиссёром видео стал Антон Меньшиков, известный сериалом «Немодельное агентство» 2023 года и рекламным роликом Бастера и букмекерской компании Winline.
Клип снят в винтажном формате, близком к 4:3, поэтому картинка напоминает старую телевизионную запись. Видео выдержано в тёплых тонах — от жёлтого до коричневого. Эта гамма поддерживает южную атмосферу трека: кадр выглядит солнечным, плотным и немного ретро.
В ролике появляются армянские мужчины, которые здороваются и целуют друг друга в щёки. Затем Sayan оказывается в тёмном пространстве, где его стрижёт кудрявая темнокожая женщина с экзотичной внешностью. После этого артист становится диджеем на большой вечеринке: люди танцуют, общаются и играют в нарды.
В клипе много абсурдных и запоминающихся деталей. Sayan поёт в огромной шубе, похожей на ковёр, а в одной из сцен играет в гольф прямо в комнате. На шаре написано слово «Дерзкий». Такие кадры продолжают хулиганское настроение песни: герой всё время будто играет с образом шумной, роскошной и немного нелепой красивой жизни.
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