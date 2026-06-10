Армянский артист использовал ИИ, чтобы спеть женским голосом, и стал звездой

«Мальборо» — поп-трек Sayan, который вышел 10 апреля 2026 года. В песне артист соединяет флирт, армянский колорит, лёгкую браваду и припев, который быстро разошёлся по коротким видео. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Sayan

Sayan — «Мальборо»: текст песни

Мисс, моя милая мадам, я немного пьян (но в хлам)

Закури-ка Marlboro, позови армян (армяни здесь)

Да, я такой парнишка, весь из себя (ой-вай)

Люблю дорогую жизнь и много деньжат (да)

Хочешь — улетим в Париж или на юга (куда-нибудь)

Хочешь — можем прокатиться и до меня (ну и домой)

Я, конечно, кавалер, но не забывай (нет)

Что могу и нагрубить — я же грубиян

Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала (пистолет и так дальше)

С тобой все хотят, но ты так устала

Тебе нравится мой вайб и моё начало

И поэтому ты мне сказала

Забери меня и прикури Marlboro

От твоих духов сердце растаяло

По-любому нам солнца не хватало

Ночь покороче, и дня с тобой мало нам

Забери меня и прикури Marlboro

От твоих духов сердце растаяло

По-любому нам солнца не хватало

Ночь покороче, и дня с тобой мало нам

Акку-акку-аккуратненько опьянел

Твои преступные глаза — просто беспредел (что она творит?)

Ай, какая мурка — таких, наверное, нет (точно)

Хулиганская баллада и револьвер

Вай-вай, даже не мечтай (да ты чё?)

Тебе меня не обмануть, так что не играй

Я, конечно, кавалер, но не забывай (нет)

Что могу и нагрубить — я же грубиян

Дерзкий, немного мафии, щепотка криминала

С тобою все хотят, но ты так устала

Тебе нравится мой вайб и моё начало

И поэтому ты мне сказала

Забери меня и прикури Marlboro

От твоих духов сердце растаяло

По-любому нам солнца не хватало

Ночь покороче, и дня с тобой мало нам

Забери меня и прикури Marlboro

От твоих духов сердце растаяло

По-любому нам солнца не хватало

Ночь покороче, и дня с тобой мало нам

Sayan — «Мальборо»: история создания

«Мальборо» вышла как отдельный сингл Sayan 10 апреля 2026 года. Настоящее имя артиста — Армен Есаян. Он сам выступил автором песни и продюсером записи, поэтому трек держится на его собственной манере: лёгкой, разговорной и построенной вокруг фраз, которые удобно подхватывать в коротких видео.

В треке используются ровный поп-бит, лёгкая танцевальная основа и короткий припев, рассчитанный на быстрое запоминание. Аранжировка не перегружена деталями: она держит темп, оставляет место голосу Sayan и поддерживает южный, почти застольный вайб песни.

Одна из самых необычных деталей записи — женский вокальный фрагмент в припеве. Это не приглашённая певица, а голос самого Sayan, обработанный с помощью ИИ. В треке много реплик, обращённых к девушке, а женская партия делает припев более игривым. Песня начинает звучать не только как монолог артиста, но и как взаимный флирт.

Текст «Мальборо» построен на разговорных фразах, лёгкой браваде и армянском колорите. В песне появляются обращения «мисс» и «милая мадам», обещания улететь в Париж или на юга, а также строчка «позови армян». Такие детали легко превращаются в короткий фрагмент для ролика: песню удобно обыгрывать жестом, танцем или шуткой.

Sayan — «Мальборо»: интересные факты

Sayan родился в 2004 году в Шуше — городе в Нагорном Карабахе. Когда Армену Есаяну было полтора года, семья переехала в Саратов. Музыкой артист начал заниматься рано: первую песню сочинил ещё в детстве, а в 2021 году стал активно выпускать треки под нынешним псевдонимом.

В 16 лет Есаян познакомился с продюсером Андреем Гаспаром и переехал в Москву. Сам Sayan называл Гаспара названым братом и человеком, который помог ему на раннем этапе профессионального пути. Позже важную роль в карьере артиста сыграл Bahh Tee: продюсер и основатель Lotus Music подписал Sayan на свой лейбл.

Sayan — «Мальборо»: клип

У песни есть официальный клип. Режиссёром видео стал Антон Меньшиков, известный сериалом «Немодельное агентство» 2023 года и рекламным роликом Бастера и букмекерской компании Winline.

Клип снят в винтажном формате, близком к 4:3, поэтому картинка напоминает старую телевизионную запись. Видео выдержано в тёплых тонах — от жёлтого до коричневого. Эта гамма поддерживает южную атмосферу трека: кадр выглядит солнечным, плотным и немного ретро.

В ролике появляются армянские мужчины, которые здороваются и целуют друг друга в щёки. Затем Sayan оказывается в тёмном пространстве, где его стрижёт кудрявая темнокожая женщина с экзотичной внешностью. После этого артист становится диджеем на большой вечеринке: люди танцуют, общаются и играют в нарды.

В клипе много абсурдных и запоминающихся деталей. Sayan поёт в огромной шубе, похожей на ковёр, а в одной из сцен играет в гольф прямо в комнате. На шаре написано слово «Дерзкий». Такие кадры продолжают хулиганское настроение песни: герой всё время будто играет с образом шумной, роскошной и немного нелепой красивой жизни.

Видео по теме от RUTUBE

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