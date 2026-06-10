Рэперы Jay-Z и Eminem впервые за 25 лет появятся на одном треке. Композиция войдёт в совместный альбом американских рэперов Rakim, Kurupt и Masta Killa, который выйдет 28 августа.

© Creative Commons 2.0, Creative Commons 2.0, Рамблер

Последний раз Jay-Z и Eminem участвовали в одной записи в 2001 году. Тогда они выпустили трек Renegade, вошедший в альбом Jay-Z The Blueprint.

О новой коллаборации двух рэперов на одном треке стало известно после публикации продюсера Мэттью Маркоффа, также известного как M80. Он показал часть треклиста будущего альбома, где рядом с одной из композиций были вписаны имена Eminem и Jay-Z.

Позже Маркофф уточнил, что речь идёт об интерлюдии — коротком фрагменте между полноценными треками. По его словам, Eminem и Jay-Z не будут читать куплеты: в записи они расскажут о влиянии Rakim на хип-хоп и его значении для жанра. Об этом пишет NME.

В альбоме также появятся несколько заметных представителей американского рэпа: Snoop Dogg, KRS-One, Raekwon и Ghostface Killah из Wu-Tang Clan, Buckshot из Boot Camp Clik, Daz Dillinger из Tha Dogg Pound и другие артисты. Исполнительным продюсером проекта посмертно указан Оливер «Power» Грант из Wu-Tang Clan, который умер в феврале.

Rakim — американский рэпер, один из ключевых артистов в истории хип-хопа. В 1980-х он выступал в дуэте Eric B. & Rakim и повлиял на развитие речитатива в жанре. Kurupt известен как представитель западного хип-хопа и участник дуэта Tha Dogg Pound, а Masta Killa — как участник Wu-Tang Clan.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Канье Уэст установил новый мировой рекорд