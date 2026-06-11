Waka Waka и ещё 7 гимнов ЧМ по футболу, которые помнят настоящие болельщики

С 1990 года FIFA представляет саундтрек для каждого чемпионата мира по футболу. Какие-то песни уходят в небытие из-за своей излишней эмоциональности и помпезности, а какие-то становятся хитами, например Waka Waka, придуманная Шакирой на ферме в Уругвае. «Рамблер» рассказывает, как песни стали важной частью этого соревнования, и приводит главные хиты за всю историю турнира.

© Канал Shakira на Youtube

Как музыка стала неотъемлемой частью мундиалей

Чемпионаты мира по футболу проводятся с 1930 года, но официального саундтрека у турнира долго не было. При этом вдохновлённые мундиалем песни выходили с 1962-го — первой считается El Rock del Mundial чилийской группы Los Ramblers, — но Международная федерация футбола, или же FIFA, не участвовала в их создании и статуса им не присваивала. Всё изменилось в 1990-м. Именно с этого года началась официальная музыкальная история мундиаля.

© INPHO/Billy Stickland via www.im/www.globallookpress.com

Первое время всё было просто: выпускалась лишь одна песня. В 1998-м FIFA решила усложнить формат и выпустить сразу две композиции: официальную песню и официальный гимн. Разница между ними хоть и небольшая, но есть. Если песня — это обычно яркий поп-хит, который звучит на стадионах, в рекламе и телетрансляциях, то гимн — это более монументальный и торжественный трек для церемоний. Позже формат гимна ушёл в небытие.

С 2022-го FIFA убрала саму идею «главной песни» — теперь все треки, выпускаемые как официальный саундтрек мундиаля, равнозначны и продвигаются одновременно. Ни один не объявляется официальным гимном турнира, ни один не стоит выше остальных. В Катаре таких треков было девять, в 2026-м альбом вырос до 18 песен от артистов из разных стран и жанров.

Главные треки чемпионата мира по футболу за все годы

1990 (Италия) — Un'estate italiana от Эдоардо Беннато и Джанны Наннини

© Канал Sugar Music на Youtube

Поп-рок-композиция Un'estate italiana стала первой официальной песней в истории FIFA. Её название на русский язык переводится как «Итальянское лето». Как и подобает футбольному саундтреку, лирика этого хита посвящена юношеским мечтам и магии летних ночей, наполненных ожиданием побед. Музыку к Un'estate italiana написал композитор Джорджо Мородер, а текст — сами артисты. У трека также есть англоязычная версия под названием To Be Number One в исполнении Giorgio Moroder Project.

1994 (США) — Gloryland от Дарилла Хилла и Sounds of Blackness

© Paul Natkin/Getty Images

Gloryland — один из самых необычных треков, подготовленных для чемпионата мира по футболу, потому что вместо энергичного попа в нём звучат госпел и соул. За основу была взята патриотичная песня The Battle Hymn of the Republic, текст которой в 1861 году написала Джулия Уорд Хау на мелодию более ранней песни «Тело Джона Брауна». Критики по-разному отреагировали на эту хоровую композицию, прославляющую США. Например, журнал Billboard отметил её искренность, а издание Smash Hits назвало Gloryland чрезмерно сентиментальной и раздутой.

Видео по теме от RUTUBE

1998 (Франция) — The Cup of Life от Рики Мартина

© Канал Ricky Martin на Youtube

The Cup of Life стала поворотным моментом в истории музыкальных гимнов чемпионатов мира. Песня вышла сразу на английском и испанском с французским кличем «allez, allez, allez» в припеве. В треке, который как будто приглашает всех присоединиться к масштабной вечеринке, звучат яркие латиноамериканские мотивы. Композиция вышла далеко за пределы футбольных полей, возглавив чарты в нескольких странах. Тогдашний председатель Sony Music Томми Моттола назвал чемпионат мира 1998 года «самой влиятельной площадкой, которая помогла запустить латинский взрыв» в мировой музыке. А для самого пуэрто-риканского певца Рики Мартина этот хит открыл дорогу на большую сцену.

Видео по теме от RUTUBE

2002 (Япония, Южная Корея) — Anthem от Вангелиса

Композиция Anthem выделяется на фоне других тем, что в ней совершенно нет слов. Для её создания был привлечён греческий композитор Вангелис, который писал музыку к фильмам «Огненная колесница» (1981) и «Бегущий по лезвию» (1981). Трек вышел в нескольких версиях: оркестровой с хоровым вступлением, синтезаторной и при участии японского диджея Таккю Исино. Даже без лирики композиция стала в Японии платиновой и получила премию Японской ассоциации звукозаписи как песня года.

2010 (ЮАР) — Waka Waka (This Time For Africa) от Шакиры

Waka Waka — самый популярный трек мундиалей: клип на него посмотрели 4,5 миллиарда раз, а множество изданий, включая Billboard и Buzzfeed, назвали его лучшей песней чемпионата мира по футболу всех времён. В Waka Waka было всё, что делает композицию для спортивного турнира успешной: зажигательный ритм, артист с мировым именем и музыкальные мотивы страны-хозяйки. За основу был взят семпл камерунской группы Golden Sounds, что с самого начала вписало песню в африканский контекст. Шакира рассказала, что написала эту композицию на ферме в Уругвае — буквально на ходу, идя из конюшни в дом. «Это было, как будто кто-то диктовал мне свыше», — вспоминала она.

Видео по теме от RUTUBE

2014 (Бразилия) — La La La Шакиры против We Are One Питбуля, Дженнифер Лопес и Клаудии Лейтте

© Канал Pitbull на Youtube

2014 год — наглядный пример того, как официальный статус и народная любовь могут разойтись. Поп-рэп-сингл We Are One от трёх звёзд хоть и получил коммерческий успех, всё же был раскритикован фанатами за отсутствие настоящего бразильского духа. На этом фоне танцевальная композиция La La La Шакиры с отсылками на культуру страны-хозяйки — просто трек официального альбома, без какого-либо особого статуса — стала главным хитом мундиаля. Она попала в Billboard Hot 100 и набрала больше просмотров в YouTube, чем We Are One.

2022 (Катар) — Dreamers от Чонгука из BTS

© Канал FIFA на Youtube

В 2022 году FIFA сделала весьма успешный стратегический ход, пригласив Чонгука для создания трека к мундиалю. K-pop к этому времени стал по-настоящему глобальным жанром, а BTS — самым популярным бойз-бэндом. Песня была записана на английском и арабском совместно с катарским певцом Фахадом Аль Кубайси. В ней Чонгук отошёл от своего привычного звучания в сторону халиджи-попа — стиля стран Персидского залива. Артист стал первым K-pop-исполнителем, выступившим на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

Видео по теме от RUTUBE

2026 (США, Канада и Мексика) — Dai Dai от Шакиры и Burna Boy

© Канал Shakira на Youtube

Спустя 16 лет после выпуска Waka Waka Шакира вновь записала официальный сингл к чемпионату мира по футболу. В этот раз она оказалась в компании нигерийского артиста Burna Boy. Музыкально Dai Dai представляет собой смесь афробитс, реггетона и латинского попа. Лирика весьма стандартна для гимнов мундиаля, среди поднимаемых тем — преодоление препятствий, сила и вера в себя. Интересно, что в тексте артисты упоминают маститых футболистов: Месси, Криштиану Роналду, Мбаппе, Марадону и других.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Как составить плейлист для тренировок: советы экспертов