На концертах вы рискуете оглохнуть: вот 5 советов, как этого избежать

Как не оглохнуть, если вы ходите на концерты: советы, рекомендации ВОЗ, безопасный уровень шума
Живая музыка — это громко. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уровень звука на площадках не должен превышать 100 дБ в среднем. На практике бывает громче. Потеря слуха из-за громкого шума может быть необратимой, но во многих случаях её можно предотвратить.
Ссылки на исследования
1. Гидеон Рамакерс и коллеги, 2016 год. Исследование эффективности берушей для профилактики потери слуха из-за рекреационного шума: Effectiveness of Earplugs in Preventing Recreational Noise-Induced Hearing Loss.
2. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, CDC (Centers for Disease Control and Prevention), и Национальный институт охраны труда, NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health), год не указан. Рекомендации по профилактике потери слуха из-за шума: Preventing Occupational Hearing Loss.
3. Всемирная организация здравоохранения, WHO (World Health Organization), год не указан. Материал о безопасном прослушивании и потере слуха: Deafness and hearing loss: Safe listening.
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