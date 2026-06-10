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Валерия объяснила, как распознать фонограмму на концерте

Анастасия Басина

Певица Валерия рассказала, как зрители могут понять, что артист выступает под фонограмму. По словам исполнительницы, чаще всего обман можно заметить по артикуляции и тому, как человек попадает в текст.

Валерия объяснила, как распознать фонограмму на концерте
© Соцсети Валерии

Артистка отметила, что сегодня многие зрители уже хорошо понимают, когда исполнитель поёт сам, а когда только открывает рот под заранее записанный вокал. При этом Валерия считает, что запрещать фонограмму не нужно: аудитория должна сама решать, что для неё важнее — живой вокал или шоу.

Как вычислить фонограмму? Скорее всего, по артикуляции, по тому, как человек попадает в текст. Хотя есть виртуозы, которые делают это потрясающе, и не докопаешься.

Валерия подчеркнула, что сама относится к числу артистов, которые поют вживую. Певица напомнила, что училась в Российской академии музыки имени Гнесиных, а первые пластинки записывала ещё в эпоху, когда цифровой монтаж не был распространён. Тогда песню нужно было исполнять целиком, а исправить можно было только отдельные части.

О фонограмме и живом вокале артистка высказалась в интервью «Комсомольской правде». Разговор был посвящён в том числе новому сезону шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».

В проекте участники выступают перед звёздной командой, а приглашённые артисты пытаются угадать, кто действительно умеет петь, а кто только имитирует вокал под фонограмму. Валерия призналась, что в шоу ей чаще помогает интуиция, потому что участников специально готовят так, чтобы ввести экспертов в заблуждение.

Валерия — российская певица, народная артистка России. В её репертуаре — песни «Часики», «Нежность моя», «Самолёт», «Ты где-то там» и другие композиции. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

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«Это всё ради хайпа»: Валерия дала интервью «Рамблеру»