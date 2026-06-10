Валерия объяснила, как распознать фонограмму на концерте

Певица Валерия рассказала, как зрители могут понять, что артист выступает под фонограмму. По словам исполнительницы, чаще всего обман можно заметить по артикуляции и тому, как человек попадает в текст.

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Артистка отметила, что сегодня многие зрители уже хорошо понимают, когда исполнитель поёт сам, а когда только открывает рот под заранее записанный вокал. При этом Валерия считает, что запрещать фонограмму не нужно: аудитория должна сама решать, что для неё важнее — живой вокал или шоу.

Как вычислить фонограмму? Скорее всего, по артикуляции, по тому, как человек попадает в текст. Хотя есть виртуозы, которые делают это потрясающе, и не докопаешься.

Валерия подчеркнула, что сама относится к числу артистов, которые поют вживую. Певица напомнила, что училась в Российской академии музыки имени Гнесиных, а первые пластинки записывала ещё в эпоху, когда цифровой монтаж не был распространён. Тогда песню нужно было исполнять целиком, а исправить можно было только отдельные части.

О фонограмме и живом вокале артистка высказалась в интервью «Комсомольской правде». Разговор был посвящён в том числе новому сезону шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия».

В проекте участники выступают перед звёздной командой, а приглашённые артисты пытаются угадать, кто действительно умеет петь, а кто только имитирует вокал под фонограмму. Валерия призналась, что в шоу ей чаще помогает интуиция, потому что участников специально готовят так, чтобы ввести экспертов в заблуждение.

Валерия — российская певица, народная артистка России. В её репертуаре — песни «Часики», «Нежность моя», «Самолёт», «Ты где-то там» и другие композиции. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

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«Это всё ради хайпа»: Валерия дала интервью «Рамблеру»