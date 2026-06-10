Билан назвал одного из главных мучеников эстрады

Дима Билан назвал Майкла Джексона одним из мучеников шоу-бизнеса. Певец высказался о роли короля поп-музыки на фоне новой волны интереса к его творчеству.

© Соцсети Димы Билана

В своих соцсетях Билан предположил, что Джексон стал «неудобен» музыкальной индустрии после того, как получил права на песни The Beatles. В 1985 году американский артист приобрёл каталог ATV Music, куда входили права на многие композиции британской группы.

Билан считает, что после этой сделки на репутацию Джексона могли влиять крупные игроки музыкального бизнеса, которым не удалось получить часть наследия The Beatles.

Что там бедный Майкл пережил — мы даже представить себе не можем. Так что Джексон действительно один из, наверное… Да поймите меня правильно, один из мучеников шоу-бизнеса, скорее всего, отдавший много всего на алтарь…

Билан также вспомнил, что однажды лично встретился с Джексоном. Это произошло на вечеринке брунейского принца Азима, где российский певец исполнял свои песни Number One Fan и Believe. По словам Билана, Джексон подошёл близко к сцене и слушал выступление всего в нескольких метрах от него.

После выступления артистов представили друг другу. Билан рассказал, что Джексон дотронулся рукой до его лица и сказал: «So nice» — «Очень приятно». Певец назвал этот момент не просто знакомством с кумиром, а своего рода благословением, которое он до сих пор несёт через творчество.

Билан также вспомнил день смерти Джексона. По словам певца, он узнал о случившемся в дороге, когда летел в Лос-Анджелес на съёмки клипа Changes. Композиция вошла в альбом «Мечтатель», который вышел в 2011 году. В клипе Билан появился в футболке с изображением Джексона.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Он считается одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки. В его репертуаре — песни Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White и другие хиты.

Дима Билан — российский певец, заслуженный артист России. Он дважды представлял Россию на «Евровидении»: в 2006 году занял второе место с песней Never Let You Go, а в 2008 году победил с композицией Believe.

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