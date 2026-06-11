Расторгуев назвал величайшую патриотическую песню

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев считает композицию «Священная война» самой выдающейся патриотической песней.

© Соцсети группы «Любэ»

«Другой песни такого масштаба я не знаю — её просто не существует, это истинная правда», — подчеркнул он. Его слова приводит ТАСС.

По словам музыканта, это великое произведение родилось моментально — в самом начале Великой Отечественной войны, в 1941 году. Исполнителя восхищает, каким образом именно такой вариант мелодии сложился в сознании автора — композитора Александра Александрова.

Расторгуев добавил, что величие и духоподъёмность песни бесподобны, а её появление можно назвать провидением. «Такой песни больше не существует нигде и ни у кого», — заключил артист.

Расторгуев — неизменный фронтмен легендарного коллектива «Любэ». В числе популярных композиций группы числятся «Конь», «Комбат» и «Ты неси меня река». Почётное звание народного артиста РФ музыкант получил в 2002 году.

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