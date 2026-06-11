Опубликован рейтинг самых популярных песен о России

Сервис «КИОН Музыка» выяснил, какие композиции о России с января 2026 года слушали чаще всего. Результаты опубликованы ко Дню России, который отмечают 12 июня.

© Соцсети Татьяны Куртуковой

Верхнюю строчку рейтинга заняла песня Татьяны Куртуковой под названием «Матушка». Следом идёт трек «Любэ» — «Ты неси меня река». Третью позицию отдали треку Shaman «Я русский». Этот хит обогнал по частоте включений песню коллектива «Белый орел» «Как упоительны в России вечера», пишет «Газета.ру».

Дальше в списке расположились ещё две работы группы «Любэ»: «За тебя, Родина-мать» и «От Волги до Енисея». На седьмом месте — Олег Газманов совместно с Хором центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ и их композиция «Вперёд Россия». Восьмую строчку занял Сергей Трофимов с песней «Родина», девятую — певица Miravi, представившая новое прочтение «Калинки». Завершили десятку лидеров опять «Любэ» — на сей раз с записью «Березы».

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