Мия Бойка стала лидером среди российских исполнительниц

Мия Бойка прокомментировала успех своего вирусного трека «Экспонат», а также рассказала, как относится к критике. По словам артистки, мнение ненавистников её не заботит.

© Соцсети Mia Boyka

VK Records сообщил, что артистка заняла первое место среди российских и снг-исполнительниц по числу уникальных слушателей — их уже более 12,5 млн.

Сам трек возглавил чарты VK Музыки, Яндекс Музыки, КИОН Музыки и Звука, стал вторым в российском топе Apple Music и третьим в Shazam Россия. Песня также вошла в десятку международного чарта Genius Music — в одной компании с Drake, Eminem и Майклом Джексоном. В соцсетях под неё сняли свыше 1,5 млн видео.

Артистка призналась, что ни один её сольный трек раньше не поднимался на первые места во всех чартах сразу. «Были совместные песни с подобными результатами, но такого еще не было никогда. Я счастлива, что удалось достичь такого неожиданного результата, и благодарна Богу и своей команде», — приводит её слова «Газета.ру».

По словам Mia Boyka, «Экспонат» создан, чтобы поднимать самооценку девушек. Другие её песни ей порой надоедали, но эта пока нет — сейчас она самая любимая. На концертах зрители постоянно просят спеть её на бис.

Особенно эмоционально певица высказалась о хейтерах. «Хейтеры создают мне охваты: благодаря комментариям просмотров становится больше, благодаря просмотрам я зарабатываю деньги. Ко всем каверам и ремиксам отношусь нормально, любое внимание — это внимание», — заявила Mia Boyka.

Настоящее имя артистки — Мария Бойко. Среди её известных работ — «Я самая» и «Базовый минимум» с Sabi. Сейчас певица работает над новым альбомом, с которым поедет в тур по 15 городам России.

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Миа Бойка — «Экспонат»: текст песни, интересные факты, слушать трек