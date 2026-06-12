Интервью с продюсером и артистом T-Killah: обиды Егора Крида, зашкаливающее эго Бойки и «Мастер игры»

Александр Тарасов, он же продюсер и артист T-Killah, впервые принял участие в реалити. Выбор музыканта пал на шоу ТНТ «Мастер игры», созданное по мотивам известной игры в мафию. В честь премьеры Тарасов рассказал «Рамблеру» о трудностях съёмок и отношении к «мамкиным гэнгста» современного рэпа, а также объяснил, почему «зашкаливающее эго» Мии Бойки – это не недостаток.

© Предоставлено менеджментом артиста

T-Killah — сценический псевдоним Александра Тарасова. Он родился в Москве в 1989 году и стал известен как рэп- и R&B-исполнитель в конце 2000-х — начале 2010-х. Среди его заметных песен — «Над землёй» и «Гуляем-летаем». С 2019 по 2024 год Тарасов продюсировал Мию Бойку; их сотрудничество завершилось публичным конфликтом и досрочным расторжением контракта. Певица заявляла о споре вокруг условий ухода и прав на песни, а продюсер объяснял свои требования вложениями в проект. Позже Бойка перешла на лейбл Rocket Records Юрия Киселёва, который заявил, что договорился с T-Killah о выкупе артистки за 30 миллионов рублей. «Мастер игры» — психологическое реалити-шоу ТНТ, построенное по принципу игры в мафию. Участники живут вместе, проходят испытания и пытаются вычислить соперников, которые действуют против команды. Днём герои обсуждают подозрения и голосуют, а ночью часть игроков тайно принимает решения, влияющие на ход игры. Ведущим проекта стал актёр Юрий Колокольников, победителем первого сезона — артист Денис Власенко. Премьера второго сезона с участием T-Killah запланирована на 13 июня, в нём также участвуют певица Анна Седокова, бизнесмен Курбан Омаров, актриса Аня Цуканова-Котт и другие.

«Мозг приравнивает конец реалити к смерти»: о «Мастере игры» и общении с сыном Децла

Недавно вы приняли участие в реалити-шоу ТНТ «Мастер игры», ставшем для вас первым проектом такого формата. Как вы решились на участие и почему выбрали именно это шоу?

Когда мне прислали трейлер к первому сезону, я посмотрел и понял, что мне было бы интересно попробовать себя в таких рамках. Хотелось узнать, как я буду реагировать вместе с другими участниками. В том числе хотел посмотреть на себя со стороны: как я действую под давлением, как справляюсь с эмоциями. Уже не помню, по каким причинам не смог поехать, но сразу согласился, когда мне предложили участвовать во втором сезоне.

© ТНТ

В обычной жизни мне не приходится врать или кого-то обманывать, но в игре интересно примерять определённые маски и роли. На третий день участия реалити-шоу становится твоей единственной реальностью. Мозг полностью трансформируется, особенно когда нет телефона, связи с новостями и соцсетями. Ты понимаешь: здесь твоя жизнь. Никто не хочет вылетать, потому что мозг приравнивает это к смерти. Поэтому люди используют методы, к которым в обычной жизни обращаются редко.

Для себя я понял, что умею держать слово. Я сдержал обещание, которое давал себе на съёмках, и не переступал через свои жизненные принципы, хотя иногда я, конечно, проявлял излишние эмоции. По крайней мере, мне так кажется — посмотрим, как это будет выглядеть в эфире.

С кем из участников шоу вы были знакомы раньше, а с кем познакомились только на проекте?

Я совсем не знал экстрасенсов — Влада Череватого и Максима Левина. Видел в соцсетях Тони Толмацкого, сына Децла — был приятно удивлён его размышлениями. Он показался мне очень рассудительным, умным парнем. Мы нашли общий язык и общаемся даже сейчас. Также впервые познакомился с Полиной Дибровой и Максом Лутчаком, хотя видел его в соцсетях. Со всеми остальными был знаком до проекта: где-то пересекался, с кем-то даже близко общался.

© ТНТ

Хотели бы вы ещё принять участие в каком-нибудь реалити-шоу? Если да, то в каком?

Было бы интересно попробовать себя в «Сокровищах императора». Я общался с Олегом Майами, он сказал, что это очень крутой и интересный проект, — больше про выживание. Ещё мог бы поучаствовать в «Титанах».

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Этой весной многие вспоминали 2016 год. Чем он запомнился вам?

2016-й был для меня суперъярким. Я начал сотрудничать с блогером Амираном Сардаровым и его YouTube-шоу «Дневник Хача». В конце 2015-го появилась песня «Гуляем-летаем», которая стала одним из моих главных хитов.

Как музыка изменилась за эти десять лет?

Я до сих пор это анализирую, потому что сейчас на всё влияет искусственный интеллект. Не могу понять, хорошо это или плохо. Наверное, какого-то одного определения и не будет. Это однозначно хорошо в том смысле, что у каждого есть возможность выбиться из глубинки. Если у тебя есть идея и ты можешь написать правильный промпт, ты можешь сделать хит, не вкладывая больших денег и усилий. С другой стороны, по-настоящему талантливым ребятам становится всё сложнее быть услышанными, потому что контента слишком много.

Музыка сильно видоизменилась, стало много фастфудных треков. Я сам здесь не безгрешен. Та же песня «Гречка мартини», которую я записал на карантине, была вирусом, который быстро залетает в массы. Когда я продюсировал Мию Бойку, мы много делали такого рода треков: «Пикачу», «Ананас Адидас» и другие. Это фастфудное, оно не остаётся надолго в сердцах, это не настолько душевные песни. Сейчас в чартах тоже много таких треков. Это не хорошо и не плохо, это просто есть.

© Предоставлено менеджментом артиста

Как не допустить, чтобы ваша музыка становилась фастфудной?

Нужно делать не для масс, а для себя в первую очередь. Важно понимать, какие цели ты преследуешь. Сейчас я хочу сделать что-то такое, что люди будут долго слушать.

А среди ваших песен есть что-то подобное?

Мне кажется, это песня «Над землёй», которую Баста успешно переделал в интересной интерпретации. Я ловил себя на этой мысли, когда выступал на выпускном в Москве в прошлом году. Песне уже лет 16, в толпе были дети, её ровесники, и все знали её наизусть, хотя она уже давно нигде не звучит. Наверное, это одна из немногих песен, которые у меня получилось сделать на века.

Сегодня часто говорят о пагубном влиянии современных хитов на детскую психику. Как отец и музыкант что вы об этом думаете?

Думаю, что это бред. Во все времена были песни, которые якобы плохо влияли на детский разум. Но на самом деле плохо влияет не музыка, а воспитание в целом. Если ребёнку объяснять, что хорошо и что плохо, он это прекрасно понимает. Пагубное влияние возникает из-за других вещей — точно не музыка мешает.

© Предоставлено менеджментом артиста

Как вам кажется, сможет ли цензура оградить детей от этого пагубного влияния? Например, поможет ли запрет на упоминание веществ, принятый в феврале?

У нас часто смотрят только с одной стороны: будто музыка обязательно что-то пропагандирует и молодёжь начнёт из-за этого склоняться к употреблению. Безусловно, есть неразумная молодёжь, которая может услышать что-то и подумать: «Вот так круто жить, надо тоже попробовать». Но мне кажется, дело всё-таки не в музыке. Поэтому лишать творца богатого русского языка — не очень прикольно. Музыка не всегда пропагандирует вредный образ жизни. Всё может быть наоборот: автор может так закрутить текст, что песня, наоборот, замотивирует слушателя поменять свою жизнь.

При этом криминальный рэп Icegergert и треки Jakone про жиганов сейчас занимают высокие позиции в чартах. Как вы к ним относитесь?

Я включил режим наблюдателя. Ребятам удаётся создавать некую субкультуру, хотя они поют не о том, чем живут. Это образ, маска. В моей молодости многие ребята пели о том, что реально происходит на улицах, но сейчас всё по-другому. Поэтому они кажутся мне кем-то вроде «мамкиных гэнгста». Хотя если разбирать каждого индивидуально, может, у кого-то что-то подобное и найдётся. Но само направление нового пацанского рэпа мне в целом не близко.

© Предоставлено менеджментом артиста

«Без зашкаливающего эго артист не добьётся успеха»: о продюсировании Мии Бойки, обидах Егора Крида и успехе Вани Дмитриенко

Вы известны не только как самостоятельный музыкант, но и как продюсер. Какими свойствами сегодня должен обладать молодой артист, чтобы стать вашим подопечным?

Нужно иметь интересный, узнаваемый тембр. Речь не о голосовых возможностях, потому что в нынешних реалиях можно многое подправить, чему-то научиться, но тембр — это то, с чем мы рождаемся. Важно умение менять голос, делать его интересным. Второй момент — это трудолюбие и упорство. Я встречал много талантливых ребят, которые думали, что им все обязаны. Я даже себя не отношу к суперталантливым ребятам, но я постоянно, системно работал, и хиты выстреливали. Нужно много работать, тогда в какой-то момент случится прорыв.

В кого из молодых артистов вы особенно верите?

В прошлом году очень радовался за Ваню Дмитриенко. Знаю его, можно сказать, с пелёнок. Помню, когда он только начал выпускать музыку, мы договорились о совместном треке с Мией Бойкой. Я присутствовал на его мероприятиях, съёмках, видел, как он старается. Это классный пример для всех, кто хочет стать настоящим большим артистом. Ваня показывает, каким должен быть путь к успеху: ничто не даётся легко. Нужно очень много работать, развиваться, и тогда тебя ждёт успех.

© Предоставлено менеджментом артиста

Кто-то добивается успеха не только трудом, но и конфликтным характером. Например, Егор Крид недавно угодил в скандал, когда потребовал от поклонников не снимать его шоу на телефон...

Я прекрасно понимаю, что он имел в виду. Он просто хотел, чтобы все отложили телефоны, кайфовали и веселились с ним, запомнив этот момент. Но та форма, в которой он это изложил, оказалась достаточно надменной и высокомерной. Это и вызвало волну ненависти. При этом я часто видел, как Егор говорил публике «Как-то тухло, вы можете лучше». Странно, что это завирусилось только сейчас.

Но он такой персонаж, который часто обижается на своих коллег и поклонников. На меня он тоже много раз обижался из-за всякой ерунды. Но он достаточно гармонично в этом выглядит: в его недовольство действительно веришь.

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Иосиф Пригожин весной заявил, что его разочаровало 90% артистов, с которыми он работал. Как вы оцениваете свой опыт сотрудничества в формате «продюсер — артист»?

Я не мыслю категориями разочарований, обид, это всё один большой жизненный опыт. В любых партнёрских отношениях, будь то победа или неудача, виноваты оба. Даже сотрудничество с Мией Бойкой я считаю более чем успешным, тем более что она многому научилась, и сейчас у неё получается делать всё самостоятельно. Она была полностью погружена в рабочие процессы, у нас шло постоянное обучение 24/7. Да, мы разошлись немножечко со скандалом, но это особенность артистов с зашкаливающим эго. Но если у артиста не будет зашкаливать эго, то он не добьётся успеха.

© Предоставлено менеджментом артиста

Вы не только занимались музыкальными проектами, но и создали две медийные спортивные команды — футбольную и баскетбольную. Они даже побеждали в турнирах. В чём отличия и сходства этих двух индустрий?

Продюсирование очень похоже на тренировочный мостик. И в том и в другом случае это работа с людьми и их эго. Футбольное поле и баскетбольная площадка — та же сцена, на которой люди демонстрируют свои спортивные или вокальные навыки. Как продюсер и тренер ты должен очень грамотно смотивировать человека. Нужно подбирать правильные слова на тренировках и в студии, а когда наступает день икс, ты обязан подпитать эго человека. Именно оно будет двигать его к нужному результату. Но спортивные результаты определяются победами и проигрышами, а музыка — успешностью треков и клипов.

Медиафутбол — направление, в котором футбольные команды формируются из блогеров, артистов, бывших профессиональных игроков и любителей. В России главным турниром для таких клубов стала Медийная футбольная лига, основанная в 2022 году. Александр Тарасов пришёл в медиафутбол как игрок команды «На Спорте», а в 2022 году вместе с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым создал клуб «Родина Медиа». Команда выиграла третий сезон МФЛ и Суперкубок МФЛ-2024, но в марте 2025 года объявила о прекращении существования. Спортивное направление Тарасов продолжил в медиабаскетболе: «Родина Медиа» выиграла первый сезон Media Basket, а позже артист стал медийным игроком и лицом баскетбольной команды T-Squad.

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