Владимир Машков и другие актёры озвучили сказки народов России

К 12 июня Сбер, премия и фестиваль «Золотая маска», а также музыкальный сервис Звук выпустили общий проект «Сказки большой страны». Это подборка аудиосказок народов, населяющих Россию.

© Соцсети Владимира Машкова

Записи сделали президент «Золотой маски» Владимир Машков и артисты из театров-участников 32-го сезона фестиваля. Среди них заслуженные артисты России Виталий Егоров (Театр Олега Табакова) и Валентина Силко (Тульский ТЮЗ), актриса «Современника» Дарья Белоусова, а также другие исполнители из регионов.

«Сказка — это первое касание ребёнка с литературой. Голос рассказчика создаёт целый мир, и от того, насколько талантливо и бережно он звучит, зависит, полюбит ли ребёнок мир искусства. Для Звука и для меня лично это очень значимый проект. Голосами артистов со всей страны мы предлагаем познакомиться с фольклором, традициями и культурой разных народов», — заявила директор по контенту музыкального сервиса Звук Катя Кляйн.

Записи уже эксклюзивно выложены на платформе Звук. Материалы рассчитаны на детскую и взрослую аудиторию.

«Золотая маска» — национальная премия и фестиваль в сфере театра, существующие с 1993 года.

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