«Это отвратительно»: Лоза пристыдил Киркорова за интерес к молодым

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал Филиппа Киркорова за сотрудничество с молодыми исполнителями. Свою позицию музыкант высказал за кулисами шоу «LAB с Антоном Беляевым» на ВТБ Арене.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com; Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

По мнению Лозы, совместные записи поп-короля с молодёжью выглядят неубедительно. Главный аргумент — отсутствие искренности. «Без слёз не глянешь. Это отвратительно всё смотрится. В песне главное искренность. А искренне петь молодёжную песню Бедросович не может, потому что он всё-таки возрастной артист», — заявил автор хита «Плот» Юрий Лоза. Его слова приводит издание «Звездач».

Тот же принцип, по словам музыканта, работает и в обратную сторону: молодой исполнитель не сможет органично спеть песню, написанную для старшего поколения. По его словам, без искренности любая композиция теряет интерес для слушателя.

Помимо творческих претензий, Лоза упрекнул Киркорова в узости интересов. По его словам, с поп-королём не о чем говорить, кроме как о нём самом: о его «цацках», недвижимости и прочем имуществе.

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