Почему Баста из года в год заставляет школьниц плакать

«Выпускной», также известный как «Медлячок», — один из самых узнаваемых хитов Басты. Песня вышла в 2016 году на второй части альбома «Баста 5» и быстро стала неофициальным гимном школьных выпускных. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

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Баста — «Выпускной»: текст песни

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться

И как сумел, на гитаре сыграл

[Куплет 1]

Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой

В мой класс она зашла, и сразу понял я

И Купидон мне в сердце не стрелою дал, а пулею

Сказала наша классная: «Детки, знакомьтесь с Юлею»

И вот, я словно тень плетусь за Юлей — Амурный хлюпик

Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит

А вдруг другого любит Юля, любит не меня?

Ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия

И так полгода, днём — пожар, а ночью — бессонница

Сердце рвётся, но лёд никак не тронется

Но как-то утром я решил сделать первый шаг

Купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла

И ты пришла, драма по классике

Но не одна пришла, а под ручку с одноклассником

И ударились об землю небеса

И тогда я написал, Юля

[Припев]

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться

И как сумел, на гитаре сыграл и спел

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться

И как сумел, на гитаре сыграл

[Куплет 2]

К чёрту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе

Весь болезненный, потерял в весе килограмм десять

Не пьёт, не ест, вместо конспектов пишет песни

Песни о своей принцессе

Ты с другим, а я погиб, Юля

И мы с ним кровные враги

Юля, потому что не со мною ты, а с ним

Юля, Юля (Пусть их рассудит пуля)

Перемотаю плёнку на двадцать лет назад

Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал

Завалены экзамены, ни одного предмета я не сдал

Сто репетиций и перед тобой пою, как рок-звезда

Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств

Но на всю жизнь я заучил эти четверостишья наизусть

Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи

Мой самый первый трек из них — хит всех выпускных

[Предприпев]

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться, кхм-кхм

[Припев]

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться

И как сумел, на гитаре сыграл и спел

Медлячок, чтобы ты заплакала

И пусть звучат они все одинаково

И пусть банально и не талантливо

Но как сумел, на гитаре сыграл и спел

Выпускной, и ты в красивом платьице

И тебе вот-вот семнадцать лет

Я хотел тебе просто понравиться

И как сумел, на гитаре сыграл

Баста — «Выпускной»: история создания

«Выпускной» вошёл во вторую часть альбома «Баста 5», которая вышла 13 мая 2016 года. Пластинка стала для Василия Вакуленко большой разноформатной работой: в ней рядом оказались рэп, романтические песни, более жёсткие треки и композиции с почти эстрадным размахом. «Выпускной» выделился на этом фоне простотой: вместо сложной истории артист взял очень понятную ситуацию — школьную влюблённость и последнюю песню перед взрослой жизнью.

Автором текста и музыки выступил сам Баста. Настоящее имя артиста — Василий Вакуленко. В «Выпускном» он обращается не к образу взрослого героя с большим жизненным опытом, а к подростковому состоянию: неловкости, первой влюблённости, ревности и желанию понравиться любой ценой. Поэтому песня легко ушла за пределы обычной аудитории рэпера и стала понятной тем, кто редко слушает хип-хоп.

В треке используются гитарная основа, ровный бит и мелодичный припев, построенный как простой школьный медляк. Аранжировка не перегружена деталями: она держит мягкий темп, оставляет место голосу Басты и сразу выводит вперёд повторяющуюся фразу про «медлячок». Благодаря этому песню удобно петь под гитару, включать на выпускных и разбирать на аккорды.

У трека есть важная биографическая деталь. По данным проекта «Летопись русских хитов», Вакуленко отчислили из школы после девятого класса, поэтому своего классического выпускного у будущего артиста не было. В 35 лет Баста словно придумал его заново — уже как песню о Юле, школьном вечере, гитаре и попытке произвести впечатление на девушку. При этом имя рэпер выбрал случайно:

Баста — «Выпускной»: интересные факты

«Выпускной» стал одним из главных хитов Басты 2016 года. Песня вышла весной, как раз перед сезоном последних звонков и школьных выпускных. Формат тоже помог: это не сложный рэп-трек, а романтическая история с припевом, который легко запомнить после первого прослушивания.

У песни есть и народное название — «Медлячок». Оно закрепилось из-за первой строки припева и оказалось даже более узнаваемым, чем официальное название. Для слушателей слово сразу задаёт сцену: школьный вечер, медленный танец, неловкая близость и желание сказать то, что не получается выразить обычными словами.

«Выпускной» получил вторую сценическую жизнь в мюзикле «Любовь без памяти». Постановку по песням Басты представили в 2025 году, режиссёром стал Алексей Франдетти. В основу спектакля вошли хиты Василия Вакуленко и Ноггано, включая «Сансару», «Мою игру», «Любовь без памяти» и «Медлячок». Так песня о школьном вечере перешла из плейлистов выпускников на театральную сцену.

Баста — «Выпускной»: клип

У песни есть официальный клип. Видео вышло 8 июня 2016 года. Режиссёром стал Алексей Сатолин, оператором — Евгений Ермоленко, продюсером — Альвина Орда.

Клип снят как короткая школьная мелодрама. В класс приходит новая ученица Юля, и главный герой сразу влюбляется в неё. Он смотрит на девушку издалека, пытается подойти, переживает из-за соперников и в какой-то момент решается прийти к её подъезду с цветами. Но там Юля появляется не одна, а с другим парнем.

Дальше история переходит к выпускному вечеру. Герой выходит на сцену с гитарой и поёт ту самую песню, которую написал для Юли. В кадре есть школьный актовый зал, нарядные выпускники, медленный танец и слёзы. Видео работает как маленький фильм о первой любви: без сложного сюжета, но с понятными деталями, которые легко считываются даже без знания текста.

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