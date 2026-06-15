Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным фильмом в истории

Фильм «Майкл» (Michael) о Майкле Джексоне стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории. Картина обошла по сборам «Богемскую рапсодию» о группе Queen и Фредди Меркьюри.

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По данным Lionsgate, мировые сборы «Майкла» достигли $911,9 млн. Из них $358 млн фильм заработал в США, ещё $553 млн — в международном прокате. При этом в итоговую сумму пока не вошли сборы за последние выходные. «Богемская рапсодия» вышла в 2018 году и собрал в мировом прокате $910 млн.

«Майкл» рассказывает о ранних годах Джексона, его участии в семейной группе Jackson 5 и периоде до тура Bad 1988 года. Режиссёром картины стал Антуан Фукуа, известный по фильму «Тренировочный день». Байопик стал коммерческим хитом, несмотря на негативные отзывы части критиков и споры вокруг выбранного подхода к биографии артиста. Создателей «Майкла» критиковали за то, что картина не стала подробно затрагивать обвинения, которые звучали в адрес Джексона в последние годы его жизни, пишет Rolling Stone.

Успех фильма также усилил интерес к музыке Джексона. Альбом Thriller поднялся на седьмое место в чарте Billboard 200. По данным Billboard, сольные песни артиста за неделю с 24 по 30 апреля набрали в США 137,5 млн прослушиваний. Это стало лучшим результатом в карьере Джексона и на 146% превысило его предыдущий рекорд.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Он считается одним из самых влиятельных артистов в истории поп-музыки. В его репертуаре — песни Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal, Black or White и другие хиты.

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Майкл Джексон поставил рекорд по прослушиваниям спустя 17 лет после смерти