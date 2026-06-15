Дмитрий Маликов стал специальным гостем Пикника Афиши х Сбер

Певец и композитор Дмитрий Маликов стал специальным гостем фестиваля Пикник Афиши х Сбер, который пройдёт 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

© Соцсети Дмитрия Маликова

Организаторы представили Маликова в соцсетях как нового специального гостя луна-парка Пикника Афиши х Сбер. Артист исполнит свои известные песни, среди которых «Звезда моя далёкая», «Ты одна, ты такая» и «С чистого листа».

В 2026 году Пикник Афиши х Сбер впервые проходит в формате луна-парка под открытым небом. На площадке появятся аттракционы, световые инсталляции и тематические выступления артистов.

Ранее в программе Пикника Афиши х Сбер уже были заявлены Zoloto, группа «Браво», которая выступит с Валерием Сюткиным, рэперы Saluki и Markul, электронное объединение «Станция метро Горьковская», а также другие артисты российской поп-, рок-, рэп- и электронной сцены.

Пикник Афиши х Сбер — один из самых известных летних музыкальных фестивалей в России. В разные годы на нём выступали российские и зарубежные артисты, а программа объединяла концерты, городские развлечения, фудкорт и семейные активности.

Дмитрий Маликов — народный артист России, певец, композитор и пианист. В его репертуаре — песни «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далёкая», «С чистого листа», «До завтра» и другие композиции.

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