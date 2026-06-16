Долина обратилась к поклонникам после квартирного скандала

Лариса Долина благодарит тех, кто остался на её стороне, а Инстасамка едет в Монако, чтобы выгулять свою собаку. «Рамблер» рассказывает о самых интересных релизах отечественной музыки за прошедшую неделю.

© larisadolina.com

Инстасамка — «Эверест»

© Соцсети Инстасамки

Жанр: поп.

Рэперша Инстасамка вновь поёт о своём богатстве и превосходстве. В сингле «Эверест» артистка хвастается, что ездит в Монако выгулять собаку и что находится в «вечном прайме». Но главную самодовольную строчку Инстасамка поместила в припев: она заявляет, что гора Эверест, считающаяся самой высокой в мире, на фоне неё кажется маленькой. Вот таким титаном музыкальной индустрии Инстасамка себя считает. В «Эвересте» артистка поёт больше, чем ей свойственно, однако речитатив всё ещё остаётся её сильной стороной. Музыка же держится на простых, но крайне цепляющих ритмических партиях.

Лариса Долина — «Ваши голоса»

© Страница Ларисы Долиной в VK

Жанр: поп.

По всей видимости, Лариса Долина всё ещё не может отпустить ситуацию с квартирным скандалом, в результате которого на неё обрушился шквал критики. Если в предыдущем сингле «Момент истины» она обращалась к своим ненавистникам, то в новом треке артистка решила поблагодарить тех, кто её поддержал. Скорее всего, Долина имеет в виду преданных фанатов и коллег по сцене, не бросивших её в трудную минуту. «Я нашла простое утешение в ваших вечно греющих сердцах», — поёт она в композиции. Как и в других своих работах, в песне «Ваши голоса» Долина делает акцент не на сложном инструментале, а на вокале. Самая яркая часть в музыкальной аранжировке — это гитарное соло.

Солова — «солнце»

© Предоставлено менеджментом артистки

Жанр: инди, электроника.

Исполнительница Солова весной 2026 года пополнила ряды русскоязычных хитмейкеров благодаря милому треку «обла.ком». Её новый сингл «солнце» обладает той же атмосферой: мягкий вокал растворяется в воздушной электронике с ретромотивами. Танцевальность в песне органично соседствует с расслабленностью и умиротворением, что делает композицию идеальным летним саундтреком.

Gráta — «Мечта»

© Предоставлено менеджментом артистки

Жанр: альтернатива.

Актриса и певица Мария Мацель, которая сейчас работает под псевдонимом Gráta, выпустила новый сингл «Мечта». Как рассказала артистка в соцсетях, изначально она планировала написать песню о любви, а получилось о созависимости. Ключевая метафора трека — это охотник и его жертва, причём роли внутри пары меняются. Тему сопровождает мрачный и насыщенный инструментал, погружающий в атмосферу тёмной сказки. Не менее драматично звучит вокал, который иногда будто ломается из-за надрыва. В конце тональность композиции меняется, что даёт надежду на счастливый финал.

«неаринаменя» — «молодость»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди-поп.

Группа «неаринаменя» решила поразмышлять о юности. Для них это одновременно и время свободы и неопределённости. Надежды лирического героя рушатся, и единственным решением он видит сохранить в себе эту молодость, но не как возрастную стадию, а как внутреннее состояние: бунтарство, гордую волю, «честный огонь». Всё это сопровождает мягкий инди-поп с гитарными мелодиями. В конце музыка затихает, и остаётся только многоголосие, которое после плавно перетекает в возгласы. И в них как раз и слышна та самая живая сила юности.

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