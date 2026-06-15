Бутман и Безруков превратили «Слово о полку Игореве» в джазовый спектакль

Саксофонист Игорь Бутман и народный артист Сергей Безруков показали театрально-музыкальную работу, вдохновлённую «Словом о полку Игореве». Премьера прошла 14 июня на сцене Концертного зала имени Чайковского в рамках завершающего концерта V Московского международного джазового фестиваля.

© Соцсети Игоря Бутмана

Основой послужила сюита Александра Бородина «Русь» в оркестровке Николая Левиновского. Живая музыка переплелась с поэзией древнерусского эпоса.

«Мне кажется, постановка сделана со вкусом и трепетом к оригиналу, а наша давняя дружба с Сергеем добавила новый импульс», — поделился Бутман. Его слова передаёт ТАСС.

Безруков особо выделил «Плач Ярославны»: артист признался, что хотел исполнить этот фрагмент «пронзительно, щемяще, трепетно, искренне, от всей души».

Бутман вышел с сольной партией на саксофоне. Вместе с ним играли пианист Олег Аккуратов, контрабасист Николай Затолочный, барабанщик Эдуард Зизак и другие музыканты.

V Московский джазовый фестиваль длился с 8 по 14 июня. В афише значились выступления отечественных и зарубежных артистов, просветительские проекты и VIII международный форум Jazz Across Borders.

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