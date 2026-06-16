Мадонна и Сабрина Карпентер выпустили клип с полуобнаженными танцорами

Американские артистки Мадонна и Сабрина Карпентер выпустили официальный клип на совместную песню Bring Your Love. Трек войдёт в предстоящий альбом Мадонны Confessions II, релиз которого запланирован на 3 июля.

© YouTube-канал Мадонны

Публика впервые услышала песню вживую в апреле 2026, когда Мадонна неожиданно вышла на сцену во время выступления Карпентер на Coachella. Клип снят на основе 13-минутного фильма Confessions II — The Film, показанного на фестивале Tribeca в начале июня. Действие разворачивается в гламурном пространстве: в кадре появляются обнажённые по пояс танцоры, а постановка дополняется акробатическими трюками. В эпизодической роли появляется актриса Джулия Гарнер, известная по сериалам «Изобретая Анну» и «Озарк».

Новая пластинка Мадонны станет прямым продолжением культового Confessions On A Dance Floor 2005 года. За продюсирование вновь отвечает Стюарт Прайс, работавший над оригиналом. Для Мадонны это первый альбом после Madame X 2019 года.

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В фильме Мадонны в поддержку альбома снялись Бенедикт Камбербэтч и Кейт Мосс