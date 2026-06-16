Bearwolf раскрыла правду об окупаемости своих концертов

Певица Валерия Василевская, известная под псевдонимом Bearwolf, рассказала, окупаются ли ее концертные шоу. Артистка высказалась на эту тему во время сольного выступления на фестивале «VK Музыка ЛЕТОМ».

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По словам певицы, декорации и костюмы требуют серьёзных вложений, однако она считает эти расходы оправданными. Bearwolf призналась, что выходить на пустую сцену — не в её стиле.

«Я не люблю, когда на голую сцену выходят. Мне нравится, когда всё красиво. Когда квартиру покупаешь: кому-то пофиг, он покупает уже в определённом виде, а мне — не пофиг, я буду там строить замки из песка. В данном случае (шоу) окупается», — рассказала артистка. Её слова цитирует издание «Звездач».

Артистка также отметила, что сейчас работает не меньше, чем раньше, но лучше понимает, каких людей брать в команду и что можно делегировать. Как рассказала Bearwolf, её цели стали масштабнее, декораций больше — а вместе с ними выросли и расходы.

Bearwolf — это российская певица, видеоблогер и фитнес-тренер. Её прорыв случился в мае 2024 года с выходом суперхита Godzilla. Среди других известных треков артистки — «Один в поле воин», «Валькирия» и «Феникс».

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Из спортзала на сцену: кто такая Bearwolf, исполнившая трек Godzilla