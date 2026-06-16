Академия звукозаписи добавила 5 новых номинаций «Грэмми»

Американская академия звукозаписи объявила о введении пяти новых номинаций «Грэмми». Они появятся на 69-й церемонии, которая пройдёт 7 февраля 2027 года.

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Наиболее резонансное нововведение — категория «лучшее исполнение в жанре азиатской поп-музыки». К ней относятся K-pop, J-pop и C-pop — соответственно корейская, японская и китайская поп-музыка. Обязательное условие для участия — использование одного или нескольких азиатских языков.

Среди других новинок — лучшая латинская песня, лучшая R&B-коллаборация, лучший традиционный фолк-альбом и лучшее традиционное поп-вокальное исполнение. Последняя категория создана для треков, которые по стилю и манере пения не вписываются в современные поп-форматы.

Глава Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший прокомментировал расширение списка номинаций: «2027 год станет удивительным для премии "Грэмми" и отразит тот невероятный рост, который мы наблюдаем в музыке». Его слова цитирует ABC News.

«Грэмми» — это главная музыкальная премия, которую с 1959 года вручает Американская академия звукозаписи за выдающиеся достижения в индустрии. Она считается музыкальным аналогом «Оскара».

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