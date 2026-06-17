Луна-парк, гвозди, Таро и «Браво»: чем заняться на Пикнике Афиши х Сбер

20 июня в московском парке «Коломенское» пройдёт музыкальный фестиваль Пикник Афиши x Сбер. В его программу войдут не только выступления больших и перспективных артистов, но и десятки развлечений на любой вкус — от гастрономических до спортивных. «Рамблер» рассказывает о самых интересных активностях, подготовленных организаторами и спонсорами фестиваля.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Послушать музыку от инди до электроники

В 2026 году в «Коломенском» выступят более 30 артистов, распределённых по трём сценам. Среди уже заявленных музыкантов — рэперы ЛСП и Feduk, эстрадный артист Дмитрий Маликов, певицы Минаева и Элли на маковом поле, инди-артист Zoloto, а также харизматичные рок-фрешмены Cupsize. Также на фестивале выступит недавно воссоединившийся инди-дуэт Мальбэк х Сюзанна. Рэперы OG Buda и Mayot также выйдут на сцену вдвоём и дадут уникальный совместный концерт. Полный список артистов доступен на сайте фестиваля.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Увидеть воссоединение группы «Браво»

Гвоздём музыкальной программы Пикника Афиши x Сбер станет выступление группы «Браво» вместе с Валерием Сюткиным. Известный музыкант входил в состав коллектива с 1990 по 1995 год: в его исполнении были записаны такие хиты, как «Московский бит», «Любите, девушки», «Стильный оранжевый галстук» и другие. После ухода из «Браво» Сюткин ни разу не выходил вместе с коллегами на сцену, поэтому выступление на фестивале станет их первым воссоединением за 28 лет. Дальнейшие планы «Браво» пока не раскрывали, так что концерт может стать уникальным, и пропускать его не стоит.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Узнать новые имена

Среди артистов фестиваля будут не только уже состоявшиеся коллективы и исполнители, но и перспективные новички, которых отобрали музыкальные эксперты редакции «Афиши Daily». Познакомиться с ними можно будет на шоукейсе «Заря». В программе — дуэт «Академический отпуск», московское джазовое трио Illo. Trio, поп-певица Ada, автор акустических песен Хацкевич, группы «Два обреза», «Твои кошмары», «Собачий Lie» и «Дела поважнее», электропоп-артист Isentie, а также представители столичной хип-хоп-сцены the pak, Parfumeur, Тейстлув и Sleepyforever.

Ещё один шоукейс подготовят FRWRD Music и Carnival Records. В нём выступят электронный музыкант Куок, хип-хоп-исполнитель Арустамов, артист Джей Ро, певица Sabu, а также электронные артисты Джови и Дефория. За мягкую электронику на фестивале будет отвечать «Тихий ход» — проект продюсера и диджея Kito Jempere. Он соберёт близких по духу электронных музыкантов, среди которых Таня Андрианова, Марк Щедрин и Lipelis.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Поесть пиццу с шашлыком

Как и в прошлые годы, на фестивале будет организован внушительный фудкорт, на котором можно будет подкрепиться. Его разделят на пять тематических зон. В центральной расположатся актуальные городские проекты, в семейной — блюда и напитки от сети «Вкусвилл». Отдельная гастрозона откроется у второй сцены. На VIP-фудкорте будут готовить хот-доги и блюда из премиальных морепродуктов, а в зоне Freak Show By Underdog подадут пиццу и стрит-фуд. Среди необычных блюд на фудкорте — пицца с шашлыком, разработанная специально для фестиваля, стамбульские сэндвичи, манговые шейки, лапша с креветками и роллы в тубусах. На Пикнике Афиши х Сбер также впервые организуют доставку: теперь, чтобы перекусить, не потребуется стоять в очереди.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Закупиться на маркете

На маркете Пикника Афиши х Сбер можно будет купить одежду для детей и взрослых, украшения, аксессуары, книги, ароматы, уходовую и декоративную косметику. Коллекции одежды представят mashaa, yakumar, volchok, «друг и функция», unke, moss, vetralen и saqa omuk. Посетители фестиваля смогут выбрать рубашки, верхнюю одежду, льняные вещи и готовые повседневные образы. У vetralen стоит обратить внимание на гобеленовые куртки — вещи из плотной фактурной ткани с декоративным рисунком.

За украшения и небольшие аксессуары отвечают island soul, «рельефика» и другие локальные проекты. Puresense и сононо привезут уходовые средства, косметику и ароматы. Отдельно на фестивале будут работать зоны, где гости смогут сделать макияж и укладку, украсить одежду принтами или другими деталями, а также послушать виниловые сеты — диджейские выступления с пластинок.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Прокатиться на колесе обозрения

Главным аттракционом фестивального луна-парка станет 16-метровое колесо обозрения, возведённое усилиями титульного спонсора T2. Поднявшись на высоту, каждый сможет увидеть территорию фестиваля сверху. В зоне луна-парка также разместят полноценные тиры, автоматы с игрушками и будки с предсказателями. Здесь же можно будет угоститься сладкой ватой и попкорном — всё как в настоящем парке развлечений.

Постоять на гвоздях и попасть к тарологу

За ментальную перезагрузку на Пикнике Афиши x Сбер будет отвечать студия осознанности «Вершина». Гости смогут пощекотать нервы, попробовав практику стояния на гвоздях — формат для тех, кто хочет проверить концентрацию, выдержку и умение договариваться с собственным телом. Там же можно будет получить персональный расклад карт Таро.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Искупаться в настоящем бассейне

Сторонники активного образа жизни тоже не останутся равнодушны к программе развлечений на фестивале. К примеру, поклонников водного спорта будут ждать в зоне парусного сообщества «Сила ветра». Здесь не только устроят уютную зону отдыха с комфортными гамаками, но и возведут бассейн, в котором сможет освежиться любой желающий. В зоне также запланированы розыгрыши мерча.

Потеряться в зеркальном лабиринте

Отдельное внимание организаторы и спонсоры Пикника Афиши х Сбер уделили концептуальным инсталляциям. На территории фестиваля можно будет найти минимум два зеркальных лабиринта: один установит онлайн-издание «Лента.ру», второй — образовательная платформа «Вышка Онлайн». Лабиринт «Ленты.ру» продемонстрирует, как сегодня искажается медиапространство. Проект «Вышки Онлайн» сосредоточится на профессиональном самоопределении: гости смогут пройти ряд тестов, порешать задачки на логику и даже загадать карьерное желание. Рядом с лабиринтом также расположится тенистая зона отдыха, в которой гости смогут отдохнуть, укрывшись от солнца.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Сыграть свадьбу

Для тех, кто придёт на фестиваль с партнёром, на Пикнике Афиши x Сбер устроят моментальные свадебные церемонии. Камерную зону подготовит ювелирный бренд Poison Drop: гостям предложат фату, памятные свидетельства и украшения из специальной коллекции. Юридической силы у такой церемонии, конечно, не будет, зато останутся фотографии и фестивальная история, которую потом можно пересказывать друзьям.

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