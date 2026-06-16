Стас Михайлов пообещал стать лучшим для Люси Чеботиной

«Обнимай» — дуэт Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, который вышел 15 мая 2026 года. После песни «Двое одиночек» артисты записали более светлый поп-трек: теперь их герои не расстаются, а требуют любви, тепла и срочных объятий. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

© Соцсети Люси Чеботиной

Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: текст песни

[Куплет 1: Люся Чеботина, Стас Михайлов]

Не смотрю на прогнозы — гороскопы все мимо

Твои губы по дозам мне так необходимы

Поцелуев лекарство разливаю по венам

Ты моё постоянство в бесконечной вселенной

[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина]

Обнимай, обнимай меня ветром

Обнимай, обнимай меня светом

Обнимай солнцем и океаном

Для тебя самым лучшим я стану

Обнимай, обнимай меня срочно

Обнимай меня утром и ночью

Обнимай, разливаясь туманом

Для тебя самой лучшей я стану

[Куплет 2: Люся Чеботина, Стас Михайлов, Люся Чеботина & Стас Михайлов]

Чувства, как аксиома — доказательств не надо

Ты по коже истомой, даже если ты не рядом

И сильней в пульсе стуки — я любовью простужен

Твои нежные руки греют сердце и душу

[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина, Люся Чеботина]

Обнимай, обнимай меня ветром

Обнимай, обнимай меня светом

Обнимай солнцем и океаном

Для тебя самым лучшим я стану

Обнимай, обнимай меня срочно

Обнимай меня утром и ночью

Обнимай, разливаясь туманом

Для тебя самой лучшей я стану

О-о-о, о-ох

[Бридж: Люся Чеботина, Стас Михайлов, Люся Чеботина & Стас Михайлов]

Обнимай, обнимай меня ветром

Обнимай, обнимай меня светом

Обнимай солнцем и океаном

Обнимай, обнимай, обнимай, обнима-а-ай

[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина]

Обнимай, обнимай меня ветром

Обнимай, обнимай меня светом

Обнимай солнцем и океаном

Для тебя самым лучшим я стану

Обнимай, обнимай меня срочно

Обнимай меня утром и ночью

Обнимай, разливаясь туманом

Для тебя самой лучшей я стану

Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: история создания

«Обнимай» вышла как совместный сингл Стаса Михайлова и Люси Чеботиной 15 мая 2026 года. Сам Михайлов и Игорь Маркс написали музыку, а поэтесса Анна Гончарова стала автором текста. Для Михайлова это привычная территория большой романтической песни, но дуэт с Чеботиной делает звучание легче: рядом с его узнаваемой эстрадной манерой появляется более воздушный поп-вокал.

В треке используются ровный танцевальный бит, яркая клавишная основа и припев, рассчитанный на быстрое запоминание. Аранжировка держит бодрый темп, подчёркивает голоса Михайлова и Чеботиной и оставляет главным повторяющийся призыв «обнимай».

Чеботина писала о релизе в соцсетях. Певица рассказывала, что Михайлов прислал ей песню, и она очень быстро согласилась превратить её в дуэт. По словам артистки, она даже не дослушала трек до конца, потому что сразу почувствовала в нём хит. Чеботина также отметила, что доверяет вкусу Михайлова и давно ждала для их тандема композицию с таким темпераментом.

Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: интересные факты

«Обнимай» стала вторым заметным дуэтом Михайлова и Чеботиной. Их первая совместная песня «Двое одиночек» вышла в 2024 году и строилась на другой эмоции: там герои переживали расставание, а не радость взаимного притяжения. Поэтому новая композиция работает как смена настроения внутри их общей истории.

Для Михайлова это не первый дуэт с артисткой из молодого поп-поколения. Ранее он выпускал песни с Artik & Asti: «Возьми мою руку» и «Я буду ждать тебя». «Обнимай» продолжает ту же линию, но звучит легче и праздничнее: вместо большой драматической баллады здесь танцевальный поп-трек с простым припевом и яркой дуэтной подачей.

Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: клип

У песни есть музыкальное видео. Режиссёром клипа стал Алексей Свиридов. В ролике Михайлов и Чеботина появляются на белом фоне, а рядом с ними играют девушки-гитаристки в одежде с хиппи-настроением: широкие брюки, свободные силуэты, светлая летняя эстетика.

Клип построен на чередовании нескольких сцен. Дневные кадры с белым пространством сменяются эпизодами в ночном клубе, где артисты поют уже в более танцевальной атмосфере. В видео есть и сказочные детали: девушки-гитаристки лежат на облаках и продолжают играть на инструментах. За счёт этого ролик не превращается в обычную студийную съёмку дуэта, а добавляет песне лёгкую фантазийность.

Михайлов и Чеботина в клипе работают как сценическая пара: обмениваются репликами, улыбаются и держат одну эмоцию на двоих. Видео усиливает настроение песни — радостное, праздничное и немного театральное.

Гигантская Люся Чеботина гуляет между небоскрёбами в клипе «Каблук»