Стас Михайлов пообещал стать лучшим для Люси Чеботиной

Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: текст песни, интересные факты, клип, слушать трек
«Обнимай» — дуэт Стаса Михайлова и Люси Чеботиной, который вышел 15 мая 2026 года. После песни «Двое одиночек» артисты записали более светлый поп-трек: теперь их герои не расстаются, а требуют любви, тепла и срочных объятий. «Рамблер» публикует текст композиции и рассказывает, что известно о её создании. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.
Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: текст песни
[Куплет 1: Люся Чеботина, Стас Михайлов]
Не смотрю на прогнозы — гороскопы все мимо
Твои губы по дозам мне так необходимы
Поцелуев лекарство разливаю по венам
Ты моё постоянство в бесконечной вселенной
[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина]
Обнимай, обнимай меня ветром
Обнимай, обнимай меня светом
Обнимай солнцем и океаном
Для тебя самым лучшим я стану
Обнимай, обнимай меня срочно
Обнимай меня утром и ночью
Обнимай, разливаясь туманом
Для тебя самой лучшей я стану
[Куплет 2: Люся Чеботина, Стас Михайлов, Люся Чеботина & Стас Михайлов]
Чувства, как аксиома — доказательств не надо
Ты по коже истомой, даже если ты не рядом
И сильней в пульсе стуки — я любовью простужен
Твои нежные руки греют сердце и душу
[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина, Люся Чеботина]
Обнимай, обнимай меня ветром
Обнимай, обнимай меня светом
Обнимай солнцем и океаном
Для тебя самым лучшим я стану
Обнимай, обнимай меня срочно
Обнимай меня утром и ночью
Обнимай, разливаясь туманом
Для тебя самой лучшей я стану
О-о-о, о-ох
[Бридж: Люся Чеботина, Стас Михайлов, Люся Чеботина & Стас Михайлов]
Обнимай, обнимай меня ветром
Обнимай, обнимай меня светом
Обнимай солнцем и океаном
Обнимай, обнимай, обнимай, обнима-а-ай
[Припев: Стас Михайлов & Люся Чеботина]
Обнимай, обнимай меня ветром
Обнимай, обнимай меня светом
Обнимай солнцем и океаном
Для тебя самым лучшим я стану
Обнимай, обнимай меня срочно
Обнимай меня утром и ночью
Обнимай, разливаясь туманом
Для тебя самой лучшей я стану
Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: история создания
«Обнимай» вышла как совместный сингл Стаса Михайлова и Люси Чеботиной 15 мая 2026 года. Сам Михайлов и Игорь Маркс написали музыку, а поэтесса Анна Гончарова стала автором текста. Для Михайлова это привычная территория большой романтической песни, но дуэт с Чеботиной делает звучание легче: рядом с его узнаваемой эстрадной манерой появляется более воздушный поп-вокал.
В треке используются ровный танцевальный бит, яркая клавишная основа и припев, рассчитанный на быстрое запоминание. Аранжировка держит бодрый темп, подчёркивает голоса Михайлова и Чеботиной и оставляет главным повторяющийся призыв «обнимай».
Чеботина писала о релизе в соцсетях. Певица рассказывала, что Михайлов прислал ей песню, и она очень быстро согласилась превратить её в дуэт. По словам артистки, она даже не дослушала трек до конца, потому что сразу почувствовала в нём хит. Чеботина также отметила, что доверяет вкусу Михайлова и давно ждала для их тандема композицию с таким темпераментом.
Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: интересные факты
«Обнимай» стала вторым заметным дуэтом Михайлова и Чеботиной. Их первая совместная песня «Двое одиночек» вышла в 2024 году и строилась на другой эмоции: там герои переживали расставание, а не радость взаимного притяжения. Поэтому новая композиция работает как смена настроения внутри их общей истории.
Для Михайлова это не первый дуэт с артисткой из молодого поп-поколения. Ранее он выпускал песни с Artik & Asti: «Возьми мою руку» и «Я буду ждать тебя». «Обнимай» продолжает ту же линию, но звучит легче и праздничнее: вместо большой драматической баллады здесь танцевальный поп-трек с простым припевом и яркой дуэтной подачей.
Стас Михайлов и Люся Чеботина — «Обнимай»: клип
У песни есть музыкальное видео. Режиссёром клипа стал Алексей Свиридов. В ролике Михайлов и Чеботина появляются на белом фоне, а рядом с ними играют девушки-гитаристки в одежде с хиппи-настроением: широкие брюки, свободные силуэты, светлая летняя эстетика.
Клип построен на чередовании нескольких сцен. Дневные кадры с белым пространством сменяются эпизодами в ночном клубе, где артисты поют уже в более танцевальной атмосфере. В видео есть и сказочные детали: девушки-гитаристки лежат на облаках и продолжают играть на инструментах. За счёт этого ролик не превращается в обычную студийную съёмку дуэта, а добавляет песне лёгкую фантазийность.
Михайлов и Чеботина в клипе работают как сценическая пара: обмениваются репликами, улыбаются и держат одну эмоцию на двоих. Видео усиливает настроение песни — радостное, праздничное и немного театральное.
Гигантская Люся Чеботина гуляет между небоскрёбами в клипе «Каблук»