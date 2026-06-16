Егор Крид покажет свою жизнь без прикрас в новом документальном фильме

Егор Крид заявил, что несколько недель назад стартовали съёмки документального фильма, посвящённого его жизни. Об этом певец сообщил в Telegram-канале.

© Соцсети Егора Крида

По словам артиста, он хочет показать свою жизнь без прикрас — с победами, ошибками, концертами, студийной работой и закулисьем. В картину также войдут архивные кадры, которые до этого никто не видел.

«Если честно, даже не верится, сколько всего произошло за эти годы. От пацана из Пензы, который просто мечтал заниматься музыкой, до всего того, что происходит сейчас. Были моменты, о которых знают все, а были такие, которые оставались только внутри моей команды и семьи», — написал Крид.

Отдельная часть фильма будет посвящена концертам певца, которые пройдут 10 и 11 июля в «Лужниках».

Егор Крид — популярный российский исполнитель. Среди его хитов — «Самая самая», Malo, «Потрачу» и другие. При этом Крид известен не только как певец, но и как скандальная личность. Например, весной 2026 года его раскритиковали пользователи соцсетей за то, что он остановил концерт из-за недостаточно активной аудитории.

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