«Пикник» раскрыл треклист нового альбома «Вечное движение»

Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обнародовал треклист нового альбома коллектива «Вечное движение». В пластинку войдут 14 композиций, дата премьеры пока неизвестна, но намечена на осень.

© Соцсети «Пикника»

В альбом войдут песни:

1. Дориан (Грей)

2. Рабы фантазий

3. Двор

4. По ночам в плаще немодном

5. Сколько дикого, сколько тёмного

6. Бокал

7. Маскарад

8. Аллилуйя

9. Маленькая королева

10. Музыка струн (инструментал)

11. А знали Шива и Вишну

12. Жду…

13. Махаяна

14. Движение (инструментал)

«Вечное движение» станет следующим альбомом «Пикника» после пластинки «Один на один», вышедшей в 2024 году. Ранее Эдмунд Шклярский и бас-гитарист группы Марат Корчемный рассказывали, что концепция новой работы связана с колесом Фортуны и этапами человеческой жизни между взлётами и падениями.

По словам музыкантов, часть новых песен прозвучит на концертах осенних гастролей группы. Первый концерт тура должен пройти в Калининграде, а в декабре композиции с нового альбома исполнят в Москве.

Корчемный также отмечал, что для группы особенно важен выход «Вечного движения» на виниле. Музыкант называл виниловую пластинку материальным предметом, который появляется «во Вселенной», тогда как цифровой релиз и CD для него вторичны.

О треклисте нового альбома сообщает «Наше радио».

«Пикник» — российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. В 2026 году коллектив отмечает 45-летие. В дискографии группы — альбомы «Иероглиф», «Египтянин», «Королевство кривых», «В руках великана», «Весёлый и злой», «Один на один» и другие работы.

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