Ваня Дмитриенко не может выдержать разлуку в новой песне

Ваня Дмитриенко выпустил сингл «След» 5 июня 2026 года. Песня стала одной из последних премьер перед первым сольным концертом певца на Большой спортивной арене «Лужники». «Рамблер» представляет текст сингла и историю его появления. Прослушать песню можно прямо здесь, загрузить в память устройства — в приложении музыкального сервиса.

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Ваня Дмитриенко — «След»: текст песни

[Куплет 1]

Я бы прожил с тобой каждый день

Но прости, сегодня не могу

Ты бы забрала и мою тень

И вернула бы её к утру

Помолчи для меня, появись мне хоть в снах

Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас

И других со мной нет, никого со мной нет —

Я один, и я каждый считаю момент

До тебя, о-о

[Припев]

Возьми мой мир — я падаю

Мне о тебе знакомо всё

Только не беги от своих чувств

Я без тебя не вывезу

Только мысли с неба падают

Возьми мой мир — я падаю

Только не беги от своих чувств

Я без тебя не вывезу

[Куплет 2]

Руки закрывали мне глаза

Твои губы оставляли след

Ты опасная, как надпись

На моей пачке сигарет

Уходила, не спросив

А я во сне тебя искал

И твоим уже был весь

Но об этом я молчал

Любовь есть, о-о

[Припев]

Возьми мой мир — я падаю

Мне о тебе знакомо всё

Только не беги от своих чувств

Я без тебя не вывезу

Только мысли с неба падают

Возьми мой мир — я падаю

Только не беги от своих чувств

Я без тебя не вывезу

Ваня Дмитриенко — «След»: история создания

«След» — песня о любви на расстоянии. Персонаж композиции по-настоящему любит девушку, однако обстоятельства вынуждают его находиться далеко от неё. В аранжировке трека Дмитриенко использовал хор.

В основу сингла с большой вероятностью легла личная история Дмитриенко. Незадолго до релиза он выпустил ролик, в котором показал, как его подруга Аня Пересильд переживает из-за очередной долгой разлуки с ним.

Ваня Дмитриенко сам написал лирику к этому треку. В создании музыки ему помогала команда продюсеров: Максим Зайцев, Денис Власов, Матвей Ветров и Игорь Рогачев.

Ваня Дмитриенко — «След»: интересные факты

По итогам 2025 года певец получил звание «Артиста года» на «Яндекс Музыке» и «Прорыв года» по версии VK Музыки, а также выступил перед более чем 30 тысячами зрителей на больших концертных площадках. В 2026 году он готовится к сольному концерту на Большой спортивной арене «Лужники» 2 августа.

«След» отличается от предыдущих треков Вани Дмитриенко, где акцент делался на ярких эмоциях и романтической химии. Здесь тема более зрелая и рефлексивная.

Ваня Дмитриенко — «След»: клип

Певец пока не представил официальный клип на «След», но в своих соцсетях поделился поделился видео с лирикой песни. С большой вероятностью оно было сделано с помощью искусственного интеллекта. В ролике есть сам артист и таинственная девушка, лица которой не видно.

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