Ваня Дмитриенко не может выдержать разлуку в новой песне

Ваня Дмитриенко — «След»: текст песни, интересные факты, слушать трек
Ваня Дмитриенко выпустил сингл «След» 5 июня 2026 года. Песня стала одной из последних премьер перед первым сольным концертом певца на Большой спортивной арене «Лужники». «Рамблер» представляет текст сингла и историю его появления. Прослушать песню можно прямо здесь, загрузить в память устройства — в приложении музыкального сервиса.
Ваня Дмитриенко — «След»: текст песни
[Куплет 1]
Я бы прожил с тобой каждый день
Но прости, сегодня не могу
Ты бы забрала и мою тень
И вернула бы её к утру
Помолчи для меня, появись мне хоть в снах
Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас
И других со мной нет, никого со мной нет —
Я один, и я каждый считаю момент
До тебя, о-о
[Припев]
Возьми мой мир — я падаю
Мне о тебе знакомо всё
Только не беги от своих чувств
Я без тебя не вывезу
Только мысли с неба падают
Возьми мой мир — я падаю
Только не беги от своих чувств
Я без тебя не вывезу
[Куплет 2]
Руки закрывали мне глаза
Твои губы оставляли след
Ты опасная, как надпись
На моей пачке сигарет
Уходила, не спросив
А я во сне тебя искал
И твоим уже был весь
Но об этом я молчал
Любовь есть, о-о
[Припев]
Возьми мой мир — я падаю
Мне о тебе знакомо всё
Только не беги от своих чувств
Я без тебя не вывезу
Только мысли с неба падают
Возьми мой мир — я падаю
Только не беги от своих чувств
Я без тебя не вывезу
Ваня Дмитриенко — «След»: история создания
«След» — песня о любви на расстоянии. Персонаж композиции по-настоящему любит девушку, однако обстоятельства вынуждают его находиться далеко от неё. В аранжировке трека Дмитриенко использовал хор.
В основу сингла с большой вероятностью легла личная история Дмитриенко. Незадолго до релиза он выпустил ролик, в котором показал, как его подруга Аня Пересильд переживает из-за очередной долгой разлуки с ним.
Ваня Дмитриенко сам написал лирику к этому треку. В создании музыки ему помогала команда продюсеров: Максим Зайцев, Денис Власов, Матвей Ветров и Игорь Рогачев.
Ваня Дмитриенко — «След»: интересные факты
- По итогам 2025 года певец получил звание «Артиста года» на «Яндекс Музыке» и «Прорыв года» по версии VK Музыки, а также выступил перед более чем 30 тысячами зрителей на больших концертных площадках. В 2026 году он готовится к сольному концерту на Большой спортивной арене «Лужники» 2 августа.
- «След» отличается от предыдущих треков Вани Дмитриенко, где акцент делался на ярких эмоциях и романтической химии. Здесь тема более зрелая и рефлексивная.
Ваня Дмитриенко — «След»: клип
Певец пока не представил официальный клип на «След», но в своих соцсетях поделился поделился видео с лирикой песни. С большой вероятностью оно было сделано с помощью искусственного интеллекта. В ролике есть сам артист и таинственная девушка, лица которой не видно.
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