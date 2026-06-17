Глюкоза обошла Магомаева в рейтинге свадебных песен

Россияне назвали самые популярные композиции для свадебных торжеств. Лидерами опроса стали «Невеста» Глюк’oZы и «Белое платье» дуэта «Чай вдвоём» — эти песни набрали по 13% голосов.

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На третьем месте оказалась «Свадьба» Муслима Магомаева. Её выбрали 12% участников исследования. В пятёрку также вошли «Свадебные цветы» Ирины Аллегровой с 10% голосов и «Невеста» Егора Крида с 8%.

Участники опроса также назвали артистов, которых хотели бы видеть на своём празднике. Самым желанным гостем стала группа «Дискотека Авария» — за неё проголосовали 18% респондентов. На втором месте оказался Сергей Лазарев с 16%, на третьем — Григорий Лепс с 15%. Леонид Агутин и Дима Билан набрали по 14% голосов.

При этом 85% участников исследования считают, что правильно подобранная музыка важна для торжества. Собственное представление об идеальной свадьбе есть у 52% опрошенных.

Мечты о таком празднике чаще всего появляются в возрасте от 18 до 24 лет — так ответили 35% участников опроса. Ещё 21% респондентов задумывались о церемонии до совершеннолетия, сообщает «ТАСС».

Исследование провели сервис «Кион Музыка» и ювелирная сеть Sunlight. Данные о числе участников опроса и методологии в открытых публикациях не приводятся.

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