Российская метал-группа победила в конкурсе каверов от Metallica

Российская группа «Слот» победила в международном конкурсе каверов от Metallica. Версию песни Carpe Diem Baby в исполнении коллектива признали лучшей в традиционной категории.

© Соцсети группы «Слот»

Конкурс «#GetTheReLoadOut Fan Cover Competition» Metallica запустила к выходу ремастера альбома ReLoad. Переиздание пластинки выйдет 26 июня. Каждую неделю участники присылают каверы на одну из песен альбома, а жюри выбирает победителей в двух категориях — традиционной и нетрадиционной.

«Слот» победил на неделе, посвящённой песне Carpe Diem Baby. Победители получают мерч-пак и попадают в число претендентов на главный приз — делюкс-бокс ReLoad (Remastered), подписанный участниками Metallica.

Финальных победителей выберут после завершения конкурса. Точная дата объявления обладателей главного приза пока не названа, но недельный этап конкурса продлится до 28 июля.

Основатель и вокалист «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов заявил, что группа не знает, сколько каверов было прислано на конкурс, но считает конкуренцию высокой. По словам музыканта, Metallica остаётся одной из самых популярных метал-групп в мире, поэтому заявок должно было быть много.

Максимальный респект, который они нам выразили, заключался в том, что они сделали совместный пост с нами. Хочется отметить респект «отцам», группе Metallica, что выбрали нас, что оперировали творческими параметрами.

Лобанов также отметил, что приглашений выступить от Metallica не было. При этом музыкант назвал победу важным событием для российской группы в международном конкурсе, передаёт НСН.

Вокалист «Слот» не исключил, что кавер на Carpe Diem Baby войдёт в концертную программу группы. По его словам, в августе коллектив выступит в Москве и Санкт-Петербурге с концертами «по заявкам»: если поклонники выберут эту песню, музыканты её исполнят.

«Слот» — российская альтернативная метал-группа из Москвы, основанная в 2002 году. В состав коллектива входят Дарья Равдина, Игорь «Кэш» Лобанов, Сергей «ID» Боголюбский, Никита Муравьёв и Василий «Ghost» Горшков.

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