Фестиваль электронной музыки Odyssey Festival объявил участников

Фестиваль электронной музыки Odyssey Festival пройдёт 18 и 19 июля в культурном квартале «Брусницын» в Санкт-Петербурге. В 2026 году событие состоится в восьмой раз.

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Среди первых участников программы — немецкий электронный дуэт Just Emma, белорусский live-проект Nemiga, азербайджанский певец и гитарист Чингиз Мустафаев, дуэт Gleb Filipchenkow & Noemy Abrantes, электронные музыканты и диджеи Aiwaska, Agraba, Izhevski, Izotov, Lilova, Prana Flow, Tabia, Krasa Rosa и Nüwo, а также португальский дуэт Mayze x Faria.

Концепцией фестиваля в этом году станет «Петля времени / Infinitum». Организаторы объединят футуристическую эстетику, космические образы, электронную музыку и идею путешествия между разными временными измерениями. Для гостей также объявлен тематический дресс-код, но его подробности пока не раскрываются.

Первый день Odyssey Festival будет построен вокруг большой музыкальной программы в пяти тематических пространствах. На площадке появятся декорации, визуальные инсталляции, перформансы, шоукейсы, лайв-концерты и специальные постановки, созданные для фестиваля.

Второй день пройдёт в более камерном формате. В программу войдут лайв-концерты, специальные выступления и торжественное закрытие.

Помимо музыкальных сцен, на территории фестиваля будут работать маркет российских дизайнеров, бьюти-зона для создания образов, чайные пространства, фудкорт и зоны отдыха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу события.

Odyssey Festival — фестиваль электронной музыки, который проходит в Санкт-Петербурге. Его программа объединяет выступления диджеев и электронных музыкантов, визуальные инсталляции, перформансы и арт-проекты.

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