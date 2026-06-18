«Музыкальный паралич» в 30 лет: почему мозг застревает на песнях юности

Примерно к 30 годам новая музыка всё реже находит у человека отклик, а плейлист наполняется песнями из подросткового возраста. «Рамблер» вместе с экспертами разбирается, почему это происходит и можно ли этому как-то помешать.

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Как формируется музыкальный вкус

В мире существуют миллиарды песен, но человек на протяжении многих лет может слушать лишь несколько сотен из них, а остальные беспощадно отметать. Клинический психолог Ксения Савельева в беседе с «Рамблером» пояснила, от чего зависит музыкальный вкус человека. И во многом — от личной истории.

Первая влюблённость, выпускной, расставание, переезд в новый город — музыка, звучавшая в эти периоды, намертво впечатывается в память вместе с переживаниями. Мы любим эти треки не столько за мелодию, сколько за то, что они возвращают нас в те чувства. Ксения Савельева клинический психолог

Психолог отметила, что есть ещё и тонкий механизм, в психологии получивший название «компенсация». Музыка даёт нам не только воспоминания, но и состояние, которого прямо сейчас не хватает в жизни. Например, офисный клерк, застрявший в отчётах и дедлайнах, может тянуться к дерзкому рэпу про свободу и вседозволенность. Не потому, что он отождествляет себя с лирическим героем, а потому, что три минуты этого трека дают ему ощущение, которого ему недостаёт.

Ещё один столп музыкального вкуса, по словам Савельевой, — это окружение. Человек как губка впитывает в себя песни, которые слушают рядом: семья, друзья, коллеги, любимые блогеры, герои из фильмов. Таким образом он чувствует принадлежность к группе и ищет «своих».

По сути, наш музыкальный вкус — это слепок биографии, подавленных желаний и значимых людей вокруг. Ксения Савельева клинический психолог

Нейробиолог и руководитель проекта «Хронология» Татьяна Смирнова также объяснила, почему нам нравится та или иная песня. По её словам, мозг любит, когда музыка звучит одновременно знакомо и ново.

Когда мы слушаем музыку, мозг постоянно пытается предугадать, какая нота, аккорд или ритм будут следующими. Когда прогноз мозга оказывается почти верным, но с небольшим неожиданным поворотом, активируются системы вознаграждения, связанные с дофамином. Поэтому многие песни начинают нравиться не с первого прослушивания, а после нескольких повторов, когда мозг уже частично освоил их структуру. Татьяна Смирнова нейробиолог, руководитель проекта «Хронология»

Существует ли «музыкальный паралич»

В 2018 году музыкальный стриминг Deezer опросил 1000 британцев и выяснил, что в среднем в 30 лет 6 месяцев у человека наступает «музыкальный паралич». Это не официальный медицинский диагноз, а просто состояние человека, когда ему тяжело воспринимать новую музыку. В ходе опроса 60% респондентов признались, что слушают одни и те же песни по кругу, а 26% сказали, что вряд ли стали бы искать музыку за пределами любимых жанров.

При этом психолог Ксения Савельева считает, что формулировка «паралич» не совсем точная, потому что она означает полную неподвижность. Правильнее говорить о «замедлении» или «стабилизации вкуса». Эксперт также привела исследование 2022 года от стриминга Spotify, согласно которому люди старшего возраста ищут новую музыку даже чаще, чем молодые. Правда, новые песни трогают их значительно реже.

Примерно к 33 годам у человека окончательно формируется музыкальный вкус, и важную роль в нём играет музыка юности. Савельева подтверждает это исследованием психологов из Даремского университета. Учёные предложили 470 людям в возрасте от 18 до 82 лет оценить более 100 популярных песен за несколько десятилетий и выяснили: самые яркие воспоминания и сильные эмоции связаны с музыкой подросткового возраста. Пик пришёлся примерно на 14 лет.

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Есть несколько причин, объясняющих, почему музыка во взрослом возрасте цепляет уже не так сильно, как в юности:

1. С возрастом мозг начинает хуже улавливать мелкие различия в звуках

Нейроучёные Оливер Боунс и Кристофер Плэк из Манчестерского университета исследовали, как возраст влияет на восприятие музыкальной гармонии. В их эксперименте участвовали люди разных возрастов. Им давали слушать простые сочетания двух нот и просили оценить, насколько они звучат приятно или неприятно, то есть различить консонанс и диссонанс. Одновременно учёные фиксировали активность слуховой системы мозга. У молодых участников нейронные сигналы на консонанс и диссонанс чётко различались. У пожилых эта разница почти стиралась — мозг переставал улавливать тонкости гармонии.

2. Мозг экономит энергию и выбирает знакомое

Нейробиолог Татьяна Смирнова объяснила, что по мере взросления мозг начинает всё больше ценить предсказуемость и эффективность. Новое требует дополнительных затрат внимания, энергии и когнитивных ресурсов, а знакомое обрабатывается значительно проще.

У взрослого человека уже накоплен огромный объём опыта. Поэтому мозг всё чаще использует готовые модели и прогнозы вместо того, чтобы постоянно перестраивать картину мира. Это не признак старения как такового, а скорее естественная стратегия экономии ресурсов. Однако выраженность этой тенденции сильно зависит от образа жизни и любопытства человека. Татьяна Смирнова нейробиолог, руководитель проекта «Хронология»

К тому же у музыки во взрослом возрасте, по мнению Ксении Савельевой, меняются задачи.

В 16 лет музыка — способ заявить о себе, крик о независимости, способ найти своих. К 35 музыка превращается в инструмент отдыха и восстановления. Она должна не будоражить, а обслуживать накопившуюся за день усталость, обнимать и успокаивать. Ксения Савельева клинический психолог

Как «натренировать» музыкальный вкус во взрослом возрасте

На стабильность музыкального вкуса влияет не только возраст, но и характер. По мнению психолога Савельевой, есть люди, которые от природы любят новизну, и для них поиск нового трека представляет азарт и удовольствие, а не раздражение. Именно они и будут в любом возрасте пытаться исследовать музыкальный мир.

Показательный пример — 64-летний бывший президент США Барак Обама. Примерно раз в полгода он выкладывает список песен, которые ему особенно понравились за последнее время. В конце 2025-го в его личный топ вошли песни как от уважаемого рокера Брюса Спрингстина, так и от модной K-pop-группы Blackpink.

Если вы тоже хотите разбираться в современной музыке и понимать, кто такие 9Mice и Dj Stonic1917, это легко устроить. Как заявляет Татьяна Смирнова, развитие музыкального вкуса похоже на тренировку любого другого навыка.

Мозгу сложно воспринимать новую музыку, потому что ему не хватает знакомых паттернов для её обработки. Современные жанры могут отличаться ритмом, структурой, тембрами, способом записи и даже принципами построения мелодии. Татьяна Смирнова нейробиолог, руководитель проекта «Хронология»

Лучше всего, по мнению Смирновой, работает постепенное знакомство. Например, не пытаться сразу объять весь современный музыкальный рынок, а искать песни, которые частично напоминают уже любимые. Вы также можете читать про исполнителей, узнавать истории жанров, слушать несколько раз одну и ту же композицию. Мозг любит видеть знакомое, поэтому после нескольких прослушиваний многие треки начинают восприниматься совсем иначе.

Главное: как сильно меняется музыкальный вкус с возрастом

Примерно к 33 годам музыкальный вкус стабилизируется, и всё большую роль в плейлисте начинает играть музыка юности — песни, которые сопровождали яркие моменты и сильные переживания. Именно это явление часто называют «музыкальным параличом».

При этом эксперты уверяют: с возрастом люди не перестают интересоваться новинками, просто те цепляют их значительно реже. Но если человек хочет развить в себе этот навык, мозг вполне способен его поддержать. Главное — знакомиться с новой музыкой постепенно.

Проверьте себя: что музыкальный плейлист говорит о вашем характере