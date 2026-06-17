Герой мема «Возьми телефон, детка» раскрыл многомиллионные заработки

Рэпер Toxi$ (настоящее имя — Андрей Смелянский) рассказал о многомиллионных заработках после успеха трека Nobody. По словам артиста, его выступление на корпоративе стоит минимум 2,5 млн рублей, а в отдельных случаях гонорар доходил до 5 млн рублей.

© Соцсети Toxi$

Музыкант признался, что сейчас часто выступает на закрытых мероприятиях. За неделю, по его словам, он может заработать более 10 млн рублей. Корпоративы Toxi$ назвал главным источником дохода, а роялти от прослушиваний — вторым.

У меня каждый день корпораты. Мне просто в кайф выступать. Устаю, может быть, физически, но для этого у меня есть выхи — иду в баньку.

Новый виток популярности рэперу принёс трек Nobody, который завирусился в начале 2026 года и стал основой мема «Возьми телефон, детка».

Toxi$ входит в музыкальное объединение Rndm Crew. Его основатель Алексей Рожков рассказал, что после прихода артиста команда стала больше зарабатывать на рекламных проектах. По его словам, Toxi$ быстро заинтересовал бренды, а последние месяцы заметно усилили финансовые результаты объединения.

Рожков сравнил нынешний подъём с периодом после выхода песни «Розовое вино», которую записали Элджей и Feduk. По словам основателя Rndm Crew, тогда гонорары были другими, а музыкальный рынок ещё не был настолько «разогнан». Он предположил, что Toxi$ до конца года продолжит активно выступать благодаря успеху Nobody.

О заработках Toxi$ рассказал в шоу «НеФорбсы» от Forbes.

Toxi$ — российский рэпер. В начале 2026 года его трек Nobody стал вирусным в соцсетях благодаря фрагменту со словами «Возьми телефон, детка».

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