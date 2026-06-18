«Светлое чувство»: гимн детству, который покорил соцсети

В соцсетях вирусится нежный сингл «Светлое чувство» о детстве, родном доме и семье. «Рамблер» рассказывает историю создания трека, приводит текст композиции и интересные факты о ней — послушать песню можно здесь, а скачать в память телефона — в приложении музыкального сервиса.

© Соцсети Settlers

Settlers — «Светлое чувство»: текст песни

[Куплет 1]

Мир, в котором я рос, как удивителен ты и красив

Всё в моих руках, пока я иду, пока я полон сил

Жить в радости дней, ярко гореть, но пеплом не стать

Мир, в котором я рос, гордо смотри на то, кем я стал

[Предприпев]

Самое-самое светлое чувство, самое-самое светлое чувство

Ты — как искусство, ты — как искусство, ты — яркий свет

[Припев]

Самое-самое светлое чувство, самое-самое светлое чувство

Ты — как искусство, ты — как искусство, ты — яркий свет

[Куплет 2]

Может, когда-то на этой планете, в самой огромной-огромной беде

В самой заброшенной, ветхой избушке рядом со мной будут не те

И я вспомню дом, в котором я рос

Я вспомню всё, что знакомо до слёз:

Речку, парник и твой смех за стеной

Тихий уют, крепкий покой

[Припев]

Самое-самое светлое чувство, самое-самое светлое чувство

Ты — как искусство, ты — как искусство, ты — яркий свет

Самое-самое светлое чувство, самое-самое светлое чувство

Ты — как искусство, ты — как искусство, ты — яркий свет

[Аутро]

Самое-самое светлое чувство, самое-самое светлое чувство

Ты — как искусство, ты — как искусство, ты — яркий свет

Settlers — «Светлое чувство»: история создания

Автором музыки и текста для песни «Светлое чувство» выступили вокалистка Settlers Яна Шелпакова и гитарист, аранжировщик коллектива Олег Судосьев.

Композиция официально появилась на музыкальных стримингах 13 марта 2026 года. После этого она стала набирать обороты в соцсетях, что позволило ей попасть в российские чарты. Пользователи снимают под «Светлое чувство» атмосферные видео со своими детьми, животными и близкими.

Settlers работают в жанре инди-фолк — это независимая музыка, которая сочетает народные мотивы с современным звучанием. Именно такое сочетание делает их треки узнаваемыми с первых секунд.

Settlers — «Светлое чувство»: интересные факты

«Светлое чувство» — второй хит Settlers. Популярность группе принесла песня «По камушку». Трек, пронизанный любовью к родному краю, тоже стал популярен в соцсетях. Яна Шелпакова поделилась, что композицию «Светлое чувство» прослушали на стримингах более пяти миллионов раз. «Я очень счастлива этой статистике, потому что в песню действительно вложены самые светлые чувства», — написала артистка в соцсетях.

Settlers — «Светлое чувство»: клип

Полноценного студийного клипа на «Светлое чувство» нет. Зато есть лайв-запись — душевная и живая. Группа сняла её во время экспедиции в российскую глубинку. В ролике можно увидеть музыкантов в старом доме культуры и в конюшне. «Лошади вообще для нас символ силы и свободы! Считаю, что это также отражается и в песне светлое чувство», — рассказала Яна Шелпакова в соцсетях.

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Settlers — «Светлое чувство»: другие версии песни

15 мая группа выпустила акустическую версию песни «Светлое чувство». Живое звучание делает трек ещё более трогательным.

Settlers «По камушку»: текст песни, история, интересные факты