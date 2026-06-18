Раскрыта дата ещё одного концерта рэпера Tyga в России

Американский рэпер Tyga выступит в Екатеринбурге. Концерт состоится 28 августа на площадке «Summer Stage Теле-Клуб».

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Днём позже, 29 августа, артист выступит в Москве на площадке «ЦСКА Арена». Ранее был заявлен именно московский концерт рэпера. О новом выступлении стало известно благодаря публикации на официальном сайте «Теле-клуба».

В мае прошлого года Tyga уже выходил на «ЦСКА Арену» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Во время шоу рэпер исполнил вместе с фанатами фрагмент одного из треков и пожал им руки.

Одна из зрительниц попыталась снять с руки артиста кольцо, украшение упало. Это заметил Tyga и дал знак охранникам, после чего девушка вернула кольцо музыканту.

Tyga — американский рэпер из Калифорнии. Широкую известность ему принесли треки Taste, Ayo, Rack City, Hookah и другие композиции. Артист также известен сотрудничеством с Крисом Брауном, Offset, Ники Минаж и другими музыкантами.

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