Умерли на пике искусства: пять артистов, чья смерть похожа на перформанс

Далеко не каждый человек имеет возможность сделать из своей смерти полноценное шоу, но история музыки знает сразу несколько таких примеров. Дэвид Боуи и Леонард Коэн выпустили альбомы, ставшие жуткими предзнаменованиями их смерти, а клип Оливера Три породил теории заговора после его гибели. «Рамблер» вспоминает ещё несколько историй, когда мысли о скорой смерти вдохновляли артистов на грандиозные концерты, запись эмоциональных альбомов и даже преждевременные завещания.

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Дэвид Боуи

«Взгляни на небо, я в раю» — именно с этих строк начинается последний прижизненный сингл Дэвида Боуи Lazarus, выпущенный в поддержку его альбома Blackstar. Сам лонгплей вышел 8 января 2016 года в честь 69-го дня рождения артиста. К этому моменту Боуи уже несколько лет втайне от общественности боролся с раком печени и много размышлял о смерти и собственном творческом пути. Музыкант активно вспоминал свои творческие амплуа: майора Тома из Space Oddity, Томаса Джерома Ньютона из фильма «Человек, который упал на Землю» и других. Проанализировав своё наследие, Боуи пришёл к выводу, что смерть не отменяет его достижений, которые продолжат жизнь в музыке молодого поколения артистов.

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Эти темы отразились на лирическом наполнении альбома и визуальной символике клипов Lazarus и Blackstar, в которых Боуи лежал на смертном одре и скрывался за дверьми, ведущими в потусторонний мир. Когда Боуи скончался спустя два дня после релиза, это ещё сильнее подстегнуло интерес публики к альбому, превратив его в «символическое прощание с поклонниками».

Леонард Коэн

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Канадский поэт и исполнитель Леонард Коэн широко известен как автор меланхоличной песни Hallelujah. С момента её премьеры в 1984 году композиция получила сотни новых интерпретаций и попала на третье место рейтинга песен, на которые чаще всего записывали каверы. Согласно Книге рекордов Гиннесса, Hallelujah уступает только хиту The Beatles «Yesterday» и песне Summertime Джорджа Гершвина.

Коэн записал ещё 14 альбомов, последний из которых вышел в 2016 году. Релиз получил название You Want It Darker и состоял из акустических блюзовых песен. В них музыкант размышлял о жизни после смерти и возможном прощении со стороны Всевышнего. При этом Коэн придерживался довольно пессимистичного взгляда на этот вопрос, почти сомневаясь в существовании Бога.

Релиз был тепло принят критиками и даже был номинирован на «Грэмми» в категории «Лучшее рок-исполнение». Коэн получил награду посмертно: музыкант скончался спустя три недели после премьеры You Want It Darker. Коэн пел не о смерти, а об отношениях с Богом, будто готовясь ко встрече со Всевышним и заранее обозначая свою позицию: «Я мог не быть праведным, но не буду бороться за прощение». Любопытно, что до премьеры пластинки артист заявлял, будто «готов к смерти», но после её выхода говорил уже о «намерении жить вечно».

Оззи Осборн

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Хеви-метал-музыкант Оззи Осборн, известный как основатель и первый солист группы Black Sabbath, скончался 22 июля 2025 года. В юности Осборн вёл разгульный образ жизни, но сумел дожить до 76 лет и скончался от сердечного приступа. До этого музыкант десятилетиями жил с болезнью Паркинсона, диагностированной ещё в нулевые, и проблемами с позвоночником.

В последние годы Осборн передвигался в основном на коляске и отказался от живых выступлений. Но это не помешало ему выйти на сцену на прощальном концерте Back To Beginning, прошедшем 5 июля того же 2025-го. Площадкой стала спортивная арена «Вилла-Парк» в родном городе Black Sabbath — Бирмингеме. На сцену вышли не только участники золотого состава команды, но и рок-артисты всех мастей: от легенд сцены вроде Metallica до молодого, но перспективного артиста Youngblud. Хотя концерт изначально позиционировался как прощальный, Осборн планировал записывать музыку и дальше и фактически прощался с живыми выступлениями, а не с миром.

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Рюити Сакамото

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Сольные исполнители — далеко не единственные, кто превратил неминуемую гибель в тему для большого релиза. Примерно так же поступил японский композитор Рюити Сакамото, известный благодаря оскароносным саундтрекам к фильмам «Последний император» (1987), «Выживший» (2015) и ряду других. С 2021 года музыкант боролся с раком толстой кишки и скончался 23 марта, успев выпустить концертный фильм Opus и минималистичный электронный альбом «12».

Картину снял сын композитора Нео Сора: ему удалось запечатлеть последний прижизненный концерт Сакамото. В его сет-лист вошли самые известные композиции артиста: саундтреки к фильмам, песни времён его группы Yellow Magic Orchestra и медитативный эмбиент с последнего альбома. Сакамото удалось уложить весь свой творческий путь в двухчасовой концерт, а документальная съёмка на чёрно-белую плёнку превратила выступление в памятник его таланту.

Оливер Три

14 июня 2026 года мир потрясла новость о смерти Оливера Три — 32-летнего американского певца, известного комическими образами и юмористической подачей. Артист погиб в Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолётов: помимо него, бразильские СМИ сообщили о гибели ещё пяти человек.

Невзирая на то что в Сеть просочились фото катастрофы от авторитетных источников, поклонники Три поначалу решили, что это одна из его шуток. Поводом для таких подозрений послужил его клип на песню Flowers, выпущенный за три месяца до аварии. В нём артист позирует в костюме пилота и проводит генеральную уборку заброшенных самолётов. Также Три расставляет руки и кружится, изображая лопасти, и позирует на трапе между двух вертолётов. В конце ролика артист улетает и машет в иллюминатор. Подбор символики показался поклонникам подозрительным и даже жутким. Фанаты также проанализировали даты мирового турне Три и отметили, что в промежуток с 6 июня по 1 июля у артиста не было запланировано концертов, что могло дать ему время на инсценировку и чудесное воскрешение.

Множество «подсказок» также нашли в роликах YouTube-блогера Gaspi, бывшего на борту вместе с певцом и также погибшего. Например, в одном видео на лобовом стекле можно увидеть дату «14.06»: в то же время на капоте лежит человек, травмированный после аварии. В том же видео можно увидеть вертолёт, влетающий в кадр на временной отметке «14.06». Пользователи даже подсчитали количество дней между днём рождения и днём гибели Gaspi: оно составило 6 месяцев 14 дней, что тоже укладывается в дату крушения.

Вскоре в Сети также заговорили о том, что весной 2026 года Три уже составил завещание, согласно которому вся прибыль с его музыки после его смерти пойдёт не родственникам, а в благотворительный фонд «Доктора Оливера Три для маленьких гениев». Как артист рассказал в подкасте Зака Сэнда, эти деньги должны распределяться между молодыми талантливыми музыкантами. Столь серьёзная подготовка к своей возможной гибели показалась поклонникам подозрительной и придала теориям заговора ещё больше веса.

Увы, логика на стороне того, что авария действительно была и Три действительно погиб. Даже если бы артист хотел так жёстко разыграть подписчиков, ему бы вряд ли удалось подговорить спецслужбы, СМИ и прочие административные инстанции. Несмотря на это, поклонники всё равно писали, что подобная гибель — громкая, абсурдная и внезапная — отлично вписывается в его творческий имидж.

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