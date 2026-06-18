Названа истинная столица русского рока

Санкт-Петербург стал главным городом русского рока по версии сервиса «КИОН Музыка». Рейтинг составили на основе прослушиваний популярных групп из разных городов России.

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В исследовании учитывались коллективы из крупных мегаполисов и интерес слушателей к их песням. Лидером петербургской части рейтинга стала группа «Король и Шут». Также среди самых востребованных представителей города оказались «КИНО», «Сплин», «Пикник» и «Алиса».

Второе место занял Екатеринбург. Там больше всего слушают «Агату Кристи», а вслед за ней идут Nautilus Pompilius, «Смысловые Галлюцинации», «Чайф» и «Чичерина».

На третьей строчке оказалась Москва. Самой популярной столичной рок-группой стала «Ария». В московский топ также вошли «Браво», «Крематорий», «Несчастный Случай» и Gorky Park.

Интерес к русскому року весной заметно вырос. По данным «КИОН Музыки», с 1 апреля по 14 июня количество прослушиваний в этой категории увеличилось в пять раз по сравнению с периодом с 18 января по 31 марта. Активная аудитория за это время стала вдвое больше, сообщает ТАСС.

Исследование приурочили ко дню рождения Виктора Цоя, который отмечается 21 июня. Среди песен «Короля и Шута» с начала года чаще всего слушали «Лесника», «Куклу колдуна» и «Прыгну со скалы».

У «Агаты Кристи» самыми востребованными треками стали «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Чёрная луна». У «Арии» в топ вошли «Беспечный ангел», «Штиль» и «Осколок льда».

Виктор Цой — музыкант, поэт, актёр и лидер группы «Кино», один из главных символов русского рока. В репертуаре коллектива — песни «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце» и другие композиции.

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