Xolidayboy объяснил отказ от эпатажного имиджа

Певец Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) объяснил, почему со временем отошёл от эпатажного сценического образа. Раньше артист появлялся на публике в ярких нарядах, цветных линзах и необычном гриме.

© Соцсети Xolidayboy

По словам Xolidayboy, тот период был частью поиска себя и способом привлечь внимание. Сейчас певец воспринимает прежний имидж как проявление юношеского максимализма: кто-то в таком возрасте красит волосы или делает пирсинг, а у него внутренний протест выразился через сценический образ.

В интервью Лауре Джугелия артист также прокомментировал сравнения с солистом Måneskin Дамиано Давидом и Дэвидом Боуи. Параллели с Дамиано Xolidayboy считает ошибочными, а упоминание Боуи воспринял как комплимент. При этом певец отметил, что его ранний стиль скорее связан с традицией глэм-рока 1970-х и 1980-х годов, чем с конкретной ролевой моделью.

Певец добавил, что не боялся потерять аудиторию после внешних перемен. По его словам, в прошлом году его песни суммарно набрали около 1 млрд прослушиваний на стриминговых платформах, и он надеется, что слушатели полюбили не только картинку, но и содержание.

Xolidayboy — российский певец и блогер. Широкую известность он получил благодаря коротким видео в соцсетях, где использовал яркий макияж, цветные линзы и необычный визуальный образ. Позже артист начал музыкальную карьеру и стал работать в жанре поп-рока.

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