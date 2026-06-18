Оливия Родриго рассказала о призраках на съёмках клипа в Версале

Американская певица Оливия Родриго рассказала, что почувствовала присутствие призраков во время съёмок клипа Drop Dead в Версальском дворце. Видео снимали ночью в залах знаменитого музея.

© Соцсети Оливии Родриго

Артистка призналась, что съёмка показалась ей одновременно пугающей и странно притягательной. По словам Родриго, она верит в призраков и понимает, почему духи захотели бы остаться в таком красивом месте, как Версаль.

Певица отметила, что идея снять клип во дворце сначала казалась ей почти несбыточной мечтой. Родриго не ожидала, что команда действительно получит разрешение работать внутри Версаля.

Видео на Drop Dead вышло в апреле. В клипе Родриго проходит по роскошным залам дворца, слушает музыку в наушниках и играет на гитаре. Место съёмок связано со строчкой из припева песни: «Ты выглядишь как ангел со стен Версаля», пишет Billboard.

Drop Dead стал первым синглом с третьего альбома певицы You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Пластинка вышла 12 июня. Позже Родриго также представила клипы на песни The Cure и Stupid Song.

Оливия Родриго — американская певица и актриса, обладательница премии «Грэмми». Широкую известность ей принесли песни Drivers License, Good 4 U, Vampire, Bad Idea Right? и другие композиции.

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