Джон Бон Джови заявил о полном восстановлении после операции

Американский рок-музыкант Джон Бон Джови заявил, что полностью восстановился после операции на голосовой связке. Несколько лет назад артист не был уверен, сможет ли снова выступать с полноценным туром.

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После завершения тура Bon Jovi в 2022 году музыканту сделали операцию из-за повреждённой голосовой связки. Затем Бон Джови долго работал с педагогами по вокалу и заново тренировал голос, чтобы вернуться на сцену.

Я полностью восстановился. Это заняло больше времени, чем я ожидал, но всё должно было быть правильно. Мы никогда не теряли веру.

О состоянии голоса и возвращении к концертам Бон Джови рассказал в интервью People. Музыкант отметил, что участники группы поддерживали его во время восстановления и продолжали репетировать вместе с ним.

В июле Bon Jovi начнут тур Forever. Первые девять концертов пройдут в Madison Square Garden в Нью-Йорке, после чего группа отправится с выступлениями в Англию и Ирландию.

Тур пройдёт в поддержку последнего альбома Bon Jovi — Forever. Пластинка вышла 7 июня 2024 года и стала 16-м студийным альбомом коллектива. Сам Бон Джови назвал возвращение к гастролям «перерождением» и заявил, что теперь воспринимает его прежде всего как радость.

Джон Бон Джови — американский певец, музыкант и основатель рок-группы Bon Jovi. Коллектив стал известен благодаря песням Livin’ on a Prayer, You Give Love a Bad Name, It’s My Life, Always и другим хитам. За свою карьеру группа продала более 130 млн пластинок.

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