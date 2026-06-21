Мия Бойка угрожает кармой обманувшему её мужчине

Мия Бойка обещает бывшему-вруну, что карма его настигнет, Xolidayboy переходит в латину, а Мари Краймбрери призывает беречь в себе ребёнка. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных новинках отечественной музыки за последнюю неделю.

© Страница Мии Бойки в VK

Синглы

Xolidayboy — Loca La Vida

© Страница Xolidayboy в VK

Жанр: поп.

Xolidayboy перешёл на сторону латины и даже подучил испанский. Правда, пока он в совершенстве овладел только одной фразой «Loca La Vida», которая на русский язык переводится как «Безумная жизнь». Песню он как раз и посвящает сумасшедшему, яркому ритму. Хотя труб в этом сингле больше, чем привычных для Xolidayboy гитар, сексуальный подтекст из текста никуда не пропал: артист называет себя мачо, а страсть сравнивает со взрывами Везувия.

Тёмный принц — «догвилль»

© Страница Тёмного принца в VK

Жанр: хип-хоп.

20-летний рэпер и битмейкер Артём Бондарев, он же Тёмный принц, стал одним из главных открытий российской сцены 2025-го. Сингл «догвилль» — первая его сольная работа в этом году, хотя до этого вместе с Егором Кридом, 9mice и madk1d он выпустил хит Jealous. Как истинный интеллектуальный неформал, в названии песни артист ссылается на фильм датского режиссёра Ларса Фон Триера, который поднимает темы морального разложения и жестокости. Герой трека Тёмного принца, существующий в некоем антиутопическом мире машин, показан как человек, который не боится показать свою тёмную сущность. Эффект усиливает звучание трека: начинаясь с марша, он постепенно обогащается агрессивными битами и фортепианной мелодией. Примечательно, что «догвилль» 15 июня прозвучал на показе дизайнера Гоши Рубчинского, ранее работавшего с Канье Уэстом.

Tesla Boy, Найк Борзов — «Ревновать меня»

© Соцсети Tesla Boy

Жанр: поп.

В 2002 году Антон Севидов из электропоп-группы Tesla Boy работал с Найком Борзовым над хитом «Одна она». Спустя почти 25 лет артисты вновь объединились для записи трека «Ревновать меня». По сюжету от лирического героя драматично уходит девушка, сверкая голыми ногами по лестнице. Но вместо того, чтобы впадать в меланхолию, он остаётся невозмутимым и даже с неким удовольствием наблюдает за ревностью своей бывшей возлюбленной. Как рассказал Антон Севидов в соцсетях, при создании композиции он вдохновлялся постпанк-группой Joy Division. Хотя в сингле действительно чувствуется веяние 80-х, звучит он намного оптимистичнее, чем работы культового британского коллектива.

Мия Бойка — Prime

Жанр: поп.

Мия Бойка сейчас, пожалуй, достигла высшей точки своего успеха. Она поняла, что людей интересуют песни про красивых, успешных, но не очень умных женщин, и решила идти в этом направлении. Её новый трек Prime рассказывает о девушке, которая после расставания осознала, что мужчины-вруны, не исполняющие своих обещаний, больше ей не подходят. Она придумала новый план: колесить по миру и отшивать всех подобных парней, чтобы не тратить на них свой «прайм», то есть лучшее время. Не забывает она и ехидно отметить, что карма рано или поздно настигнет её бывшего. Музыкально трек очень напоминает её предыдущие работы — видимо, пока Мия Бойка даже и не пробует отходить от своего хитового и при этом крайне простого стиля.

Мари Краймбрери — «Ты помнишь»

© Страница Мари Краймбрери в VK

Жанр: поп.

В пору выпускных Мари Краймбрери решила вспомнить своё детство и юность в треке «Ты помнишь». «Без заезженной высокопарности — хочется сказать каждому: берегите внутри себя ребёнка, который даже сейчас нуждается именно в вас», — написала поддавшаяся ностальгии артистка в своих соцсетях. В песне она рассказывает, как играла в футбол во дворе, общалась письмами и вместо микрофона использовала лак для волос. Всё это сопровождают незамысловатые поп-биты и спокойный вокал Мари Краймбрери, который в один момент обрывается наставительным речитативом. «Человек человеку должен быть другом / Делай добро, и оно вернётся», — пытается донести до своих слушателей Краймбрери.

Driada — «Дикие звери»

© Предоставлено менеджментом артиста

Жанр: альтернатива.

Driada — певица и саунд-продюсер, треки которой звучат в сериалах «Трудные подростки», «Алиса не может ждать» и других. В свежем релизе артистка обращается к теме перерождения и неразрывной связи между близкими душами, которые находят друг друга сквозь тысячелетия — ещё с тех времён, когда люди только начинали приручать диких зверей. В песне тягучая электроника смешивается с фолк-мотивами, а образная лирика напоминает сюжет тёмной сказки. «Это один из моих лучших треков, а может быть, и лучший!» — отозвалась о работе сама исполнительница в сообщении для прессы.

Janea — «Отель одиноких сердец»

© Предоставлено менеджментом артиста

Жанр: поп.

Певица Janea представляет уже второй сингл со своего грядущего альбома «Берег». В «Отеле одиноких сердец» она рассказывает о любви, которая, несмотря на всю свою красоту, всё равно проходит. Если сначала песня звучит как мечтательная и романтичная баллада, то в конце она переходит в танцевальный трек в лучших традициях EDM. Композиция идеально подходит для тех, кто смотрит на расставание не как на повод для грусти, а как на начало нового жизненного этапа.

Альбомы

Разные исполнители — «ИМИ. Резиденция 2026»

© Предоставлено менеджментом артистов

В апреле 2026 года в подмосковном Доме творчества Переделкино прошла резиденция Института музыкальных инициатив. Это некоммерческая организация, которая помогает артистам развиваться через образовательные программы, сервисы, исследования и другие проекты. Во время резиденции несколько самобытных артистов со всей страны собрались в одном месте, чтобы вместе сосредоточенно трудиться над своей музыкой под руководством менторов.

Результатом работы стал сборник из восьми песен. Общей идеи нет, зато инди показан во всей красе. Тут есть и фолк о разбитом сердце «Натахтари» от ЮНСН и Игоря Ку, и нежная электроника «не смотри на меня» от Охи и maxim coroletci, и кокетливый поп «понравится» от Маши Мировой. А заранее выпущенная композиция о красоте момента «По тротуарам» от О! Марго и Рубежа Веков даже успела завируситься в соцсетях.

Получившийся сборник — идеальная находка для любителей актуальной российской музыки. С его помощью вы можете открыть для себя аж 14 новых артистов.

Инстасамка, Лариса Долина, Солова: новые отечественные песни — 2026